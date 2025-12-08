小賈斯汀怒嗆蘋果：日常生活被iPhone功能打亂 氣到爆炸

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
小賈斯汀（Justin Bieber）。（美聯社）
小賈斯汀（Justin Bieber）。（美聯社）

小賈斯汀（Justin Bieber）近日對蘋果公司表達強烈不滿。

周四，他在Instagram上公開抱怨 iPhone 的一項常用功能，因為它總是不斷打斷他的日常生活。

他寫道，「如果我在傳訊息時不小心按到這個聽寫按鈕，它又『嗶』一聲，把我正在播的音樂停掉一次，我就要把蘋果所有人都抓來來個裸絞。」他說，「就算我把語音輸入關掉，我還是會誤按到語音訊息。『傳送』這個位置不應該塞進這麼多功能。」

粉絲們也迅速回應小賈斯汀的抱怨。

「內容真的把我笑死，但老實說，蘋果就是很會把簡單的事情弄得複雜。」一位粉絲留言。

另一位粉絲則開玩笑說，「我敢打賭他們會把這張截圖存下來、印出來，然後貼在辦公室牆上。」

過去一年，小賈斯汀在社群媒體上相當坦率地分享自己在心理與情緒上的掙扎。

8月時，這位「Daisies」歌手在Instagram上表達他對耶穌的感謝，並分享自己為何覺得不配得「寬恕與愛」。

他寫道，「感謝新的一天。感謝耶穌。祂每天早上都以我根本不配得的寬恕與愛迎接我。」

他補充說，「感恩祂這樣自由、慷慨地給予這份愛。」

「沒有祂的愛，我沒辦法度過一天，」他寫道。「祂總是在我最低落的時候陪伴著我。」

4月時，小賈斯汀也曾寫道，「我只是個普通、有缺陷的人。我做過傷害別人的事，也可能還會無意間說或做出讓人受傷的事情。但今天早上醒來，我又得到一次機會，可以努力讓自己不要那麼自私。」

他接著說，「愛吸引我們；愛不定罪；愛相信最好的；愛凡事盼望、凡事忍耐；愛不計較人的過錯；愛幫助你原諒並愛你的敵人。」

不久後，小賈斯汀又發文坦言，「有時我覺得，如果我承認自己有多自私，就會被揭穿。如果我說出口，也許大家就不會喜歡我，也不會再信任我。」

這位「「Baby」歌手解釋，他過去擔心只要坦承自己的缺點，就會被「淘汰」，無法得到渴望的「接納」。但他說，越誠實，他反而能感受到越來越多的自由。

