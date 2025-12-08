張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

香港 女星張柏芝 與前經紀人余毓興及其公司之間的合約糾紛進入司法程序，案件近日於香港高等法院正式開審。原告指控，張柏芝過去收受逾4000萬港幣（約514萬美元）預支片酬，卻未履行拍攝多部電影及相關經紀合作內容，因而向她求償至少1276萬港幣（約164萬美元），並要求提供完整收入帳目資料。

張柏芝8日上午再次現身法院應訊。在庭審過程中，原告律師指出她於兩份書面聲明中對部分內容前後不一致，並就合約細節進行多次追問。張柏芝多次以「不記得」、「未能確定」作答，甚至對律師提問內容提出反質疑，使審判長需介入提醒她直接回答同意或不同意即可。

其間，由於部分追問涉及財務往來細節，張柏芝當庭情緒激動哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！後面的媒體給我壓力，所有事情都是假的！」法官則安撫她情緒並強調律師重複提問屬法律程序一部分，需確保她明白文件內容。

張柏芝堅稱，相關合約過程並非由她親自處理，而是交由私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責。辯方也反質疑原告提出的「全球獨家經紀合約」文件真偽，指該文件簽名非張柏芝本人，甚至質疑對方製作假文件。