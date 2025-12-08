我的頻道

快訊

川普擬今宣布120億美元農民援助計畫…今日你應知道5件事

日本青森縣外海7.6地震 第一波海嘯抵達

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

記者陳穎／即時報導
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

香港女星張柏芝與前經紀人余毓興及其公司之間的合約糾紛進入司法程序，案件近日於香港高等法院正式開審。原告指控，張柏芝過去收受逾4000萬港幣（約514萬美元）預支片酬，卻未履行拍攝多部電影及相關經紀合作內容，因而向她求償至少1276萬港幣（約164萬美元），並要求提供完整收入帳目資料。

張柏芝8日上午再次現身法院應訊。在庭審過程中，原告律師指出她於兩份書面聲明中對部分內容前後不一致，並就合約細節進行多次追問。張柏芝多次以「不記得」、「未能確定」作答，甚至對律師提問內容提出反質疑，使審判長需介入提醒她直接回答同意或不同意即可。

其間，由於部分追問涉及財務往來細節，張柏芝當庭情緒激動哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！後面的媒體給我壓力，所有事情都是假的！」法官則安撫她情緒並強調律師重複提問屬法律程序一部分，需確保她明白文件內容。

張柏芝堅稱，相關合約過程並非由她親自處理，而是交由私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責。辯方也反質疑原告提出的「全球獨家經紀合約」文件真偽，指該文件簽名非張柏芝本人，甚至質疑對方製作假文件。

張柏芝 香港

上一則

金球獎「死亡之組」李奧納多鬥李炳憲、喬治克隆尼搶影帝

下一則

偶像Winter爆熱戀BTS柾國 冰球樂團主唱送祝福

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

