永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

西村知道是日本聲優界的前輩。圖／摘自oricon news

在人氣動漫「灌籃高手」為安西教練配音的聲優西村知道今天傳出去世的消息，享壽79歲，西村知道所屬事務所「ARTSVISION」今天也在官方網站發布訃聞，證實他已經與世長辭。

官方網站公告寫道：「平日承蒙各位厚愛支持，深表感謝。本公司所屬聲優西村知道因長期接受生病療養，於令和7年11月29日逝世。謹此報告並對生前厚誼致以深切謝意。」並表示葬禮、告別式已由家屬以家族葬的方式低調舉行。

西村知道因在電視動畫「灌籃高手」中為安西教練配音而廣為人知，是能駕馭搞笑至嚴肅角色的實力派配音員。他自1974年至今出演無數知名動畫作品，包括「福星小子」、「機動戰士Z鋼彈」、「鬼太郎」和「幽遊白書」，都是紅遍全球的少年漫畫。此外，他也參與許多外語電影的配音工作，並長期在業界從事旁白配音。

消息傳出後，粉絲紛紛哀悼「感覺前陣子才在動畫中聽到他的聲音…」、「從小開始就一直聽著他的演出，是名副其實的聲優前輩」、「不敢相信是安西教練」、「是非常熟悉的聲音啊」，難過陪伴自己長大的聲音就此成為絕響。