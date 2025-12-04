資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)
台灣66歲女星鮑正芳出席「藝起愛非揚」 ACC公益義賣活動，今年3月前夫張振寰猝逝，即便兩人因家暴已離婚23年，她仍有情有義送前夫最後一程，出席活動看到接受援助的孩子們現場表演，感動之餘想起曾有過一段豪門婚生下的女兒，自離婚後母女斷聯近30年，鮮少從她口中吐露對女兒的掛念，鮑正芳說：「我知道她會過得不錯就好了。」

鮑正芳第一段婚姻僅維持5年就結束，女兒由男方扶養，當時她因拍戲，中國、台灣兩地跑，女兒也因移居國外，母女最後一次見面是女兒17歲時，而現在女兒應該43歲了，算一算母女已近30年沒見面，漫長的歲月裡，雙方未曾主動提出要見面。

她說，「女兒周邊還有其他人，我不能因為自私的想法，非要見到她，不管是他們的顧慮還是有抵觸的地方，造成他們生活上的改變，我都覺得不需要這樣，我知道她好就好了！早已經放下了」透露第一段婚姻家庭狀況不錯，女兒的奶奶、父親都很愛護孩子，她到現在還記得女兒6歲時，愛孫心切的奶奶還會牽著孩子過馬路，所以她一點也不擔心女兒的生活。

鮑正芳與前夫張振寰有個兒子，今年已30歲，也已低調登記結婚，她說，兒子和媳婦愛情長跑多年，夫妻倆都在中國工作打拚，被問是否急抱孫？她坦言不想太早當奶奶，所以不會催孩子快生，完全尊重兒子的想法，自己現在一個人過得自由自在，有空就飛去探望兒子，生活愜意。

