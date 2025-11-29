夏宇禾94歲阿嬤超時尚 銀髮深V禮服「根本複製貼上」　

夏宇禾（左起）和阿嬤、姊姊雅昀。圖／LEOLA莉歐菈高級訂製禮服婚紗提供

32歲夏宇禾曾演出「風水世家」、「一家團圓」等劇，近日她和經紀人姊姊雅昀與94歲阿嬤為表姊的婚紗店拍沙龍照，滿頭銀髮的阿嬤鼻樑尖挺，跟孫女一個模子，只見她身穿深V低胸禮服，融合霸氣、優雅氣質，令人驚艷不已。

夏宇禾從小患有先天性氣喘，自出生起便是由阿嬤全天候照顧。阿嬤夜裡不敢熟睡，就怕她突然喘不上氣，因為這樣的特殊緣分，夏宇禾與阿嬤不只感情緊密，連五官都被親友笑稱越來越像。

今年年中，阿嬤因膽結石及肺葉發炎住院，經歷手術後身體逐漸康復。看著阿嬤努力與歲月對抗的模樣，夏宇禾萌生想替阿嬤留下些不同以往、值得珍藏的記錄。由於夏宇禾的身為造型師的表姊開幕了一家訂製禮服婚紗店，她決定「打頭陣」，準備拍一組「專屬於祖孫的沙龍照」。

夏宇禾親自幫阿嬤挑選禮服，一套黑、一套白，俐落又典雅；造型則交由身為專業造型師的表姐操刀，替兩人打造最合適、最能展現氣質的妝容。當照片出爐後，果然令人眼睛一亮。阿嬤雖只有國小畢業，曾感嘆人生沒能多讀點書，但照片裡的她眉眼溫柔、氣質非凡，甚至還笑著跟孫女們打趣：「我以前可是村花呢！」