年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

強生：絕大多數共和黨不支持延長歐記健保補助

被爆深夜私約辣模…黃明志不忍開嗆惡意拼湊「感到遺憾」

記者林士傑／即時報導
黃明志被爆私約辣模，公司發表聲明駁斥。圖／本報資料照片
黃明志因捲入網紅謝侑芯猝死命案，遭到大馬警方調查中，今又被周刊爆料以拍MV名義選妃，更約辣妹網紅到飯店獨處，讓形象蒙上陰影。對此，他的經紀公司發表聲明，駁斥內容荒謬無比。

「鏡週刊」報導黃明志為新單曲「偷偷」徵選MV女主角，在會場遇到粉絲數有60萬的辣模，雖然對方不是來參加徵選，黃明志仍向對方經紀人要到聯絡方式，想要邀請對方參加試鏡。之後黃明志常會私約辣模，時間都在半夜或凌晨，地點則是在家裡或飯店，聊天內容也跟工作無關，該名辣模有所防範，所以都沒有赴約。

黃明志的經紀公司與辣模經紀公司共同發表聲明，表示報導多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符，「報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾」。此外，黃明志的經紀公司表示該名女藝人，當天是在公司進行企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。

黃明志經紀公司聲明全文：

針對近日媒體網路平台上流傳，關於「黃明志拍MV私約辣模」的不實報導，雙方經紀公司特此發布聯合聲明，以正視聽。

該篇報導中多數內容為捕風捉影、惡意拼湊，與事實嚴重不符。尤其提及的許多細節，不僅時隔已久，且敘述幾乎是子虛烏有、混亂錯寫。報導所稱的性感辣模對此報導深感不解與莫名其妙，指出毫無根據的內容被放大渲染，感到遺憾。

經紀公司在此提出最關鍵的事實反駁：當天該女藝人是在公司進行的是企劃溝通與專案研討，與「面試」一事完全無關。況且，兩間經紀公司基於同一個製作團隊，若要安排角色出演，根本沒有所謂面試的必要，公司直接放入名單即可。因此，該篇爆料內容的邏輯根本是荒謬無比。

不應讓這些缺乏根據、甚至扭曲事實的流言，來抹煞藝人與幕後工作人員所付出的專業與心力。我們共同呼籲所有媒體應當恪守新聞倫理，對消息來源進行嚴謹的查證，避免以煽動性的內容誤導視聽。

