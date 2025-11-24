德國資深男星烏多基爾逝世 曾演刀鋒戰士、世界末日

我的頻道

中央社洛杉磯23日綜合外電報導
德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）23日逝世，享壽81歲。美聯社
德國資深男星烏多基爾（Udo Kier）今天逝世，享壽81歲。他生前曾演出數百部電影，包括「刀鋒戰士」及「世界末日」等，並在即時戰略遊戲「紅色警戒2」中飾演大反派尤里。

歐洲新聞台（Euronews）報導，烏多基爾的伴侶、藝術家麥布萊德（Delbert McBrid）宣布，烏多基爾今晨在加州棕櫚泉（Palm Springs）一家醫院過世。麥布萊德未闡明死因。

法新社報導，烏多基爾演藝生涯橫跨逾半世紀，曾演出上百部電影，1970年代因為扮演「科學怪人」（Frankenstein）和吸血鬼「德古拉」（Dracula）等角色而成名。

烏多基爾臉色蒼白，演戲充滿張力，迅速在獨立與地下電影界脫穎而出。他曾聲稱，自己為了飾演德古拉，一週僅以生菜葉與水為食，短期內快速減重10磅（約4.5公斤），導致身體虛弱需要坐輪椅。

此外，烏多基爾在主流電影界同樣活躍，曾演出「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）、「世界末日」（Armageddon）、「刀鋒戰士」（Blade）等好萊塢電影，經常飾演時髦反派、怪人或異世界角色。

除了電影以外，烏多基爾也因為在即時戰略遊戲「終極動員令：紅色警戒2」（Command & Conquer: Red Alert 2）飾演大反派「尤里」（Yuri）而廣為人知。

