徐若瑄經歷喉嚨手術 感性吐：不要放棄自己

記者林士傑／即時報導
徐若瑄以自身的經歷分享了人生奮鬥過程。圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供
徐若瑄以自身的經歷分享了人生奮鬥過程。圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供

徐若瑄（Vivian）近日在Billboard Live Taipei開唱，事前藏身於粉絲社群裡面，潛水2個月進行民調，最終選定19首歌曲，她說：「有些歌陪著他們走過人生重要階段，我看了非常感動。就算只有一個人提到，我也願意為他唱。」

她挑戰以吉他自彈自唱「我的煩惱是你」，同時參與舞台燈光與影像設計，並接連帶來「敬女人」、「不愛你」、「半調子」等歌曲，整體視覺以象徵音樂旅程的「翅膀 V」Logo為核心，她解釋：「一筆成『V』是態度的選擇，就像一雙別人看不見的翅膀，送給在人生路上努力著的我們。」

而在演唱為歌迷所寫的歌曲「翅膀」之前，徐若瑄提到2年前經歷了喉嚨的手術，「但我沒有放棄，在這途中我遇了很多幫助我的人，今天我還能在這裡唱歌給大家聽，想跟大家說，千萬不要放棄自己」，以自身的經歷分享了人生奮鬥過程。

此外，她貼心替入場粉絲準備「翅膀V」Logo毛巾紀念品，除了想讓粉絲看到「一筆成V」的態度，跌倒谷底有再讓自己爬起來的勇氣，也希望大家記得跟她一樣要運動養身，目前維持每周運動5天的習慣。

徐若瑄參與演唱會的舞台燈光與影像設計。圖／索尼音樂、Billboard Live...
徐若瑄參與演唱會的舞台燈光與影像設計。圖／索尼音樂、Billboard Live TAIPEI提供

徐若瑄 民調

