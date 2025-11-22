金馬62／張震2度奪影帝 「幸運糖」來源曝光

我的頻道

記者廖福生／即時報導
張震2度拿下金馬影帝。記者王聰賢／攝影
張震2度拿下金馬影帝。記者王聰賢／攝影

張震以電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，他在慶功宴上秀出自己的幸運物是一顆糖，更透露是南港聖母宮求來的：「我很常去我家旁邊的土地公廟拜拜，每年也都會去南港聖母宮拜拜，然後這顆糖是我在南港奉天宮拿到的。但要強調我去拜拜都是以平安為基準，只是那天奉天宮拜完剛好有拿糖。」

張震透露獎座會找個地方好好放置，幸運糖也會一起放著，他笑說今年真的是平常心參加金馬獎，現在面對表演是不一樣的階段，「以前可能壓力很大，有很多相同的競爭壓力，自己給的壓力也很大。」他坦言在「緝魂」拿下金馬影帝後，加上演出舞台劇，開始學會讓自己放鬆。

他指出，隨著年紀漸長愈來愈鬆弛，也開始知道自己應該要怎麼做：「我現在很用力身體會無法負擔，演戲也是一樣，以前在演出情緒很滿的角色時，我會一早就準備好，但回家後會很受傷，現在我沒這麼多精力可以消耗。」

再度拿下金馬獎，張震透露過去的好搭檔舒淇有恭喜他，「金馬獎大家都滿關心的，很多好久不見的朋友都有傳訊息恭喜」。被問起今年也有來台參與金馬影展活動的妻夫木聰是否有傳訊息祝賀，他笑說：「妻夫木聰還沒傳訊息給我，但他可能很忙，現在可能已經睡覺了。」

張震笑說，得獎後最想做的事就是好好睡一覺：「現在體力沒有以前這麼好，每天能夠睡飽就是很幸運的事，1個月大概只一次能睡到自然醒。」最後，談到未來拍攝計劃，張震目前正在外地拍戲，此次特別回台參加金馬獎的他，僅快閃3天又要前往外地拍戲，他透露：「明年好幾個電影再談，應該會比較忙。」

張震開心的振臂祝賀。記者王聰賢／攝影
張震開心的振臂祝賀。記者王聰賢／攝影

張震 妻夫木聰 台劇

