金馬62／張震靠「外送員」二度封帝 演活紐約新移民

記者陳慧貞／即時報導
張震拿下金馬男主角獎。記者陳慧貞／攝影
第六十二屆金馬獎最佳男主角獎項，五名出色演員詮釋角色身分認同與生命省思，最後由張震以「幸福之路」脫穎而出，打敗張孝全、柯煒林、許瑞奇、藍葦華，四年前他以「緝魂」首度稱帝，此次二度拿到男主角獎，他激動萬分，直呼到美國紐約拍攝兩個月期間，全程以放鬆姿態投入演出，最後感謝金馬評審肯定，感謝演員父親張國柱帶領入行，為自己因拍片工作長期忙碌，也謝謝妻女的體諒。

張震二度奪影帝，他坦言將今年入圍影片預告片都看了一遍，覺得每一位獲提名的男主角演技都很在線，每一部題材、角色的背景都不同，相當具有競爭性，因此沒想過自己會得獎。該片講述移民生活，當初韓裔加拿大籍崔導演親自訪台邀請張震主演，張震開玩笑：「可能我就想去紐約玩吧 ，紐約我一點也不熟 。」表示是因為喜歡該片探討的新移民議題。

「幸福之路」中，他飾演在異鄉漂泊打拚的外送員，張震透露拍攝過程比想像中艱辛，特別是有一場在第五大道找腳踏車的戲，他來回奔跑，因鏡頭拉遠拍攝，感覺相當寫實，有趣的是，他當時甚至被當地外送員關心「車子是否真的不見了」，提到拍攝難忘事，他說去年底在紐約拍攝時，天氣相當寒冷，雖然劇組給予厚重保暖的衣物，但他一天中長達十個小時站在街頭拍戲，讓他不用刻意就能演出寒風刺骨狀態。

張震14歲時主演第一部電影「牯嶺街少年殺人事件」即入圍金馬男主角獎，出道35年演過無數精彩作品，如「春光乍洩」、「臥虎藏龍」、「最好的時光」、「赤壁」、「一代宗師」、「繡春刀」等，部部是大片，而「幸福之路」是他罕見接演的小品、獨立製片，回顧過往，張震成名早、參與都是大片，他說：「很多人都說張震很爽，又是跟那個導演（合作）、又是得那個獎，其實根本就不是啊，因為我真的有付出 ，我也有努力 ，而且付出了很多，大家可能看不到，那就是那一點點幸福，可以支撐我，繼續走下去。」

現實生活有位十歲女兒的張震，在片中也飾演一名父親，他透露有場戲好不容易找到走失的女兒，他先以憤怒、責備的方式罵女兒，但導演希望他以別的方式詮釋，也讓他獲益良多，「因為相信團隊，以不同的方式呈現，就能很快達成任務。」

張震拿下金馬男主角獎。記者陳慧貞／攝影
