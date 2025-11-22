陳匡怡金馬夜開撕 再爆「張孝全追求未果」根本不想承認

我的頻道

記者陳穎／即時報導
張孝全今晚3度角逐影帝。(本報系金馬採訪團隊／攝影)
曾以「台大五姬」之姿爆紅、並出演周杰倫「說好的幸福呢」MV 的陳匡怡，2017年起淡出演藝圈，但與張孝全之間的緋聞始終是外界關注焦點。她過去曾在臉書直言，「張孝全先生當年是追求，但沒追到」，坦率態度引發不少討論。

適逢張孝全今晚出席金馬獎、第3度角逐最佳男主角，陳匡怡稍早又在臉書發文，再度提到兩人之間的往事。她回憶，2014年一位戲劇監製方可人透過經紀公司與她洽談合作，對方透露：「如果要找張孝全拍戲，讓他天馬行空許願，他說希望女主角是陳匡怡。」

她接著寫道，張孝全其後透過不同管道詢問是否能取得她的電話，兩人也因此真正認識。陳匡怡表示，她後來看到張孝全受訪談喜歡拍戲的原因，其中一項是「能實現現實中不可能的想像，包括不可能的戀愛——也就是與夢中情人談戀愛」。她因而認為，當年張孝全主動接近她，確實是基於某種「夢中情人的想像與期待」。

陳匡怡也罕見吐露心聲，表示自己多年來之所以不願多談，是因為當時頻遭狗仔偷拍、報導失真，「要不是被亂寫，我根本不想承認被他追求過呢？」她強調，10多年來始終替相關人士「著想、維護面子」，因此選擇壓下許多對自己較有利的事實，如今才願意公開還原。

台大 周杰倫

