台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空 Super Junior當場爆哭

記者李姿瑩／即時報導
SJ看到無人機當場哭出來。圖／讀者提供
Super Junior 16日在臺北大巨蛋帶來「SUPER SHOW 10」，他們連唱3天絲毫不顯疲態，台灣粉絲更猛，在演唱會尾聲直接放大招，把無人機搬進大巨蛋，為台灣再次寫下應援傳奇。

SJ在前2場已經對於粉絲準備的排字應援相當感動，粉絲昨天特別預告「明天送你結婚紀念禮物」，今天答案揭曉，60台無人機在安可時無預警升空，排出「SJ」、「ELF」和愛心等符號，不只全場驚呆，SJ更是瞠目結舌、痛哭流涕，沒想到能在大巨蛋看到如此壯觀的景象。

其實SJ已經對台粉應援了然於心，今天中場時間一到，東海主動指揮，粉絲應聲掛出「SUPER SHOW 1」到「SUPER SHOW 10」的主視覺旗幟。但這樣還不夠，粉絲先是以手指燈排出彩虹，場面美不勝收。

最後安可前，由專人團隊出動無人機，變幻出4種字樣，銀赫、利特等人感動到淚流滿面，利特坦言走過這麼多風浪，其實已經很難當眾哭出來，但沒想到會看到這樣子的應援。隨後粉絲還排出「我們給哥哥買房子」、「一輩子留在台灣活動吧」字樣，逗得SJ既感動又好笑。

藝聲最後提到，他在去完南美之後，其實有發生一些事，粉絲聽完心疼不已。希澈直接許願：「如果臺北大巨蛋同意，我想回來唱安可場。」銀赫講到「沒想到能把這麼大場地填得滿滿的」又忍不住哭出來，利特在謝幕前點名周覓，驚喜和小分隊成員相見歡。

而綜觀台粉這3天為SJ演唱會應援投入的人力物力，粗估超過新台幣百萬元(3.34萬美元)，驚人的團結力放眼全球無人能及。

粉絲派出無人機在大巨蛋左方排字應援。圖／讀者提供
銀赫哭到講不出話。圖／讀者提供
