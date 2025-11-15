「左撇子女孩」馬士媛 台灣首摘斯德哥爾摩影后 比肩王菲

「左撇子女孩」主創們，右起為製作人西恩貝克、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛正在北美宣傳。圖／光年映畫提供

入圍本屆金馬9項大獎的電影「左撇子女孩」國際傳捷報，馬士媛獲得斯德哥爾摩影后，是台灣首位獲獎演員。另外，9歲葉子綺則奪洛杉磯 亞洲世界電影節「雪豹新星獎」。

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，獲得第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員；這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁。

在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前、1994年「重慶森林」的王菲。對於這份驚喜的榮耀，馬士媛表示：「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。也很開心這部電影能夠去到斯德哥爾摩，讓大家看到台灣的美。」

除了獲獎，馬士媛也分享了近期在美國宣傳「左撇子女孩」時最讓她印象深刻的，是當觀眾看完電影後的回饋：「會發現即使文化背景不同，他們依然感受到片中那些關於人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。這份真實，好像真的是跨越語言和地域的。」她感動地表示很開心大家能有所共鳴，甚至有許多觀眾看完後直說想到台灣夜市吃吃喝喝、走走晃晃，「很讚！」

片中最萌的存在、年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，今年已獲得金鐘獎提名外，也入圍本屆金馬獎最佳女配角，更於1月15日在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award）。「雪豹新星獎」旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。

葉子綺在片中自然真摯的演技，成功征服國際評審，葉子綺也表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。特別感謝Netflix，以及所有幫助過我的人，謝謝大家。」

葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢 ，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規畫去迪士尼 樂園玩。她說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」

「左撇子女孩」劇情描述單親媽媽淑芬(蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）離開鄉下，回到熟悉又陌生的台北，在熱鬧夜市擺攤討生活。當傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜—— 一位左撇子女孩使用被他斥為「魔鬼手」的左手，家族埋藏多年的秘密與心結，也隨之浮現。