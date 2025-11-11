韓喜劇女王自爆對姜河那心動 揭車銀優私下超有男人味

韓善化演出「放飛旅行團」，成為本片最強笑點。圖／采昌提供

「新一代喜劇女王」韓善化在「放飛旅行團」當中飾演「玉心」，是一位從小暗戀著姜河那角色，並在一群性格衝動、毫無計劃就出國旅行的朋友中，扮演著「穩定核心」的角色，並在關鍵時刻展現出機智與判斷力，配合著無厘頭的傻大姐性格，讓她的角色充滿存在感。

韓善化表示：「劇本真的太有趣了，我邊笑邊坐著從頭到尾連續讀了三遍。」她還補充：「雖然參與過很多不同類型的作品，但因為這次的演員組合太新鮮，才得以成就這麼有趣的喜劇。」因此，她和共同演出的姜河那、金英光、車銀優、姜泳錫等人，在拍攝現場真的建立如朋友般的關係，並將那份愉快的氣氛也自然融入到電影當中，成功透過大銀幕將情緒傳遞給所有觀眾。

這是她跟姜河那繼「變身機長」後再度合作，片中她必須長期暗戀對方，當被問到「拍戲時有沒有對他心動過？」她大方招認：「一開始真的有點心動和期待喔！」她也進一步解釋：「在海外拍攝時，受到很多氣候影響，必須在規定時間內完成拍攝，大家都拼盡全力、同心協力地完成每個場景，讓我在那時感受到和哥哥們之間，那份真摯的同事情誼。

雖然河那哥哥是前輩，但讓我感覺遇到一個很好的同事，我在表演上也非常依賴著他。」當談到姜河那時，韓善化更忍不住眼眶泛紅說道：「我其實是一個問題很多的人，只要有不懂的地方就會問。那不是為了讓我個人表現更好，而是希望能更好地詮釋角色、讓整部電影更完善。前輩不論在片場的態度，還是對角色的理解方式，都讓我感到尊敬。明明他自己要顧的事情很多，卻還是非常細心、耐心地為我講解，對我這個後輩來說，真的是一次很寶貴的學習經歷。」

此外，「臉蛋天才」車銀優加盟「放飛旅行團」演出，也成為演員們之間的話題中心。而車銀優的高人氣也讓韓善化大感佩服，並回憶劇組最初拍攝海報時的趣事：「我有個高中好友看到海報後，全程只問車銀優的事，讓我心想『啊～這就是車銀優的力量啊！』」尤其這是韓善化與車銀優的首度合作，她回憶：「和銀優在初次見面會、劇本閱讀，以及正式進組拍攝後見過一次，因為拍攝場次不多，沒能經常碰面，也沒機會變熟。當時就覺得他比想像中更有男人味，態度也很成熟。

能和他一起演出就已經很感謝了，如果在現場能多交流、多對戲就更好了。」她甚至也透露一個溫暖的小插曲：「第一次見面時，我和導演還有銀優一起討論我角色的髮型，結果銀優對我說：『姐姐，這種風格更適合妳喔。』那句話讓我很感動，結果我們三人都一致通過了那款髮型。

他當時坐在我旁邊，不僅會烤肉，聲音也很好聽；雖然是弟弟，但讓人感覺很可靠，希望以後能更常見到他。」韓善化也再度為本片背書：「因為電影裡有很多搞笑場面，所以拍攝的時候經常笑出來。那段時光，每個拍戲的瞬間都讓我都很感激，也告訴自己一定不能忘記那些美好的時刻。」