導演要求太變態 準影帝入圍金馬一口氣全說了

記者李姿瑩／即時報導
張孝全是金馬影帝的熱門人選。圖／台視提供
張孝全是金馬影帝的熱門人選。圖／台視提供

第62屆金馬獎即將於11月22日在台北流行音樂中心隆重登場，台視特別製作「金馬62入圍系列報導」，邀請11位入圍者與觀眾分享入圍感想及作品，由同為星光大道主持人的楊千霈主持，她不僅做足功課將所有入圍作品看完，更反覆揣摩每部作品中的情感與細節，帶領觀眾深度探索金馬62入圍作品的魅力。

以一家四口視角交錯敘述，「我家的事」細膩描寫家庭間的誤解、成長與和解，一舉獲得8項大獎提名，入圍聲勢亮眼，5位主演更是全數入圍寫下難得紀錄。藍葦華首度問鼎金馬影帝，回憶公布入圍當日正在拍攝重情緒戲份，卻開心到哭不出來，在片中以「阿冬」詮釋出男人自尊與自卑交戰的複雜情緒，他透露，與導演討論角色時發現阿冬的原型記憶相當模糊，於是決定先照自己的方式去詮釋，如果太多或太少再調整。

憑藉「阿秋」一角拿下北影影后的高伊玲，也將角逐金馬影后，談起自己與角色的相似之處，她認為阿秋不輕易向別人求助的倔強與自己相像，但也正因為阿秋願意為了守住家庭、放下自尊去成全一切，讓她在詮釋角色時格外心疼。

飾演姊姊「小春」的黃珮琪則表示，在「我家的事」中小春變得更加勇敢，也更願意表達自己，面對潘客印導演「要哭但不能讓眼淚流下來」的要求，她坦言確實有不少鏡頭忍不住偷偷拭淚，藍葦華也忍不住吐槽：「要先消化導演的變態！」

而姚淳耀與曾敬驊網內互打雙雙入圍「最佳男配角」，姚淳耀入行15年首度問鼎金馬，坦言過去覺得金馬距離自己很遙遠，在片中飾演的「阿淵」如同衛星一般，圍繞在一家四口身邊，他也分享，與以往角色不同的是，阿淵反而是一個「不想被看見」的人。

曾敬驊則詮釋以導演為原型人物的「夏仔」，他表示並未刻意模仿，而是將自己與角色融合後呈現，認為「大家可以從每個角色看到自己家裡的影子」才是最重要的。主演們也紛紛表示，導演給大家極大的空間，演員間也有深厚的信任感，得以呈現出的更自然真實的情感與表演。

將代表台灣角逐2026奧斯卡最佳國際影片的「左撇子女孩」，這次風光入圍9項大獎，僅用兩支手機完成全片拍攝，首次入圍金馬的黃鐙輝飾演夜市攤販「強尼」，笑稱在家中自己就是這樣的角色：「我平常在家就是面對三個女生，這就是我的人生！」為詮釋角色，他特地請教夜市叫賣哥技巧，將叫賣詞改編成押韻歌詞，拍攝時更有民眾誤以為真的在擺攤叫賣。

年僅9歲的葉子綺，得知入圍「最佳女配角」的當下興奮直呼：「可以跟大家一起走紅毯了！」為了適應角色，在日常生活中更是堅持所有事都用左手完成，談起與大人們的相處，她笑說黃鐙輝不笑時確實有點兇，兩人也提到，以手機拍攝的方式讓現場幾乎感覺不到鏡頭的存在，能靈活穿梭在夜市中捕捉最自然的瞬間，黃鐙輝形容：「攝影師像一陣風在你身邊飄來飄去，也會讓你更自在。」，葉子綺也表示：「就像是在拍生活vlog一樣。」

張孝全以「深度安靜」第五度入圍金馬獎，在片中飾演情緒壓抑又內斂深沉的「諭明」，對他而言詮釋諭明是一段「痛苦又愉快」的經驗，表示：「雖然在進入角色的過程中充滿不確定性與壓力，但當你找到了那個狀態，即使痛苦也是一種快樂。」他也提到，諭明一角原本看似過於完美，於是他與導演討論、層層推進，讓人物變得更立體。

這次也是張孝全與林依晨第四度合作，首次以夫妻身分對戲，他認為兩人有足夠的默契：「我們沒有太多事前討論，在大概知道一個方向後就開始了。」，在片中亦有許多與金士傑的對手戲，張孝全直呼與金士傑合作受益良多：「跟金老師對戲時不需要刻意做什麼，人就會自動被帶到那個狀態裡。」而對於「深度安靜」的解讀，張孝全表示：「可能就是每個人在內心深處，不敢去觸碰的那一塊或那一份感受。」

「金馬62入圍系列報導」更多精彩內容將於11月8日及11月15日下午5點30分於臺灣電視台播出。第62屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日於台北流行音樂中心舉行，觀眾可鎖定台視頻道同步收看第62屆金馬獎頒獎典禮直播，網路直播則由My Video影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡〈StarHub〉、馬來西亞〈astro〉各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞。更多最新消息將在金馬官方網站、Facebook、Instagram等社群平台陸續公開，敬請拭目以待。

