我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

范冰冰東京影展失利…爭金馬影后倒數 張鈞甯曝兩人交情

記者廖福生／即時報導
張鈞甯擔任「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」出版與漫畫文本評審。圖／文策院提供
張鈞甯擔任「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」出版與漫畫文本評審。圖／文策院提供

張鈞甯今現身「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」擔任出版與漫畫文本評審。談到自家藝人詹子萱遭爆料耍大牌，她直言不應該有這樣的傳言，「我很清楚她是怎樣的人」。

張鈞甯透露，一直以來都和自家藝人傳達「演藝圈中做人比做事重要」的觀念，當下詹子萱傳出耍大牌的新聞後，她先是了解來龍去脈後，覺得應該不會發生這樣的事情：「我知道她不是這樣的人，她是非常認真的小朋友。」張鈞甯嚴肅的說：「我跟她說妳如果真的要耍大牌的話，我一定第一個幫妳鋪紅地毯。」

另外，張鈞甯坦言，她過去也曾經歷過這樣的情況：「我小時候知道自己有新聞，都是5、6點起來去買報紙，那時候看完會很難受，所以我完全可以理解她的心情，因為我就是這樣過來的，但我們唯一能做的，就是把事情做得更好。」她笑說有告訴詹子萱不要放在心上，但要將此事當成警惕。

而好友范冰冰今年以「地母」入圍金馬最佳女主角獎，張鈞甯第一時間就傳訊息恭喜對方，更透露自己金鐘入圍視后時，范冰冰也有傳訊祝賀。她透露兩人私底下經常聯絡，但不會一起運動，「每次都是我在運動，她在旁邊敷面膜」。至於范冰冰是否會出席金馬獎，張鈞甯坦言兩人不會聊到這一塊，因此不清楚范冰冰的行程安排。

張鈞甯身兼各種身分，但現在一天還是會睡滿8小時，通常11點就上床就寢。她對於自己旗下的藝人非常重視且照顧：「小朋友不夠努力，就會想拿鞭子抽他們，我都會幫他們看視鏡，他們每個人個性都不一樣，會有不同的盲點，我會各個擊破讓大家進步，希望可以培養出好的華語演員，簽進來就是對他們負責任。」

范冰冰

上一則

曾和陳偉霆姐弟戀… 阿Sa傳戀上小10歲健身教練 一張照片露餡

下一則

凱蒂佩芮新曲訴情變成「破碎的心」 靠女兒重獲力量

延伸閱讀

范冰冰稱5年無戲可演「因禍得福」吐心聲：關關難過關關過…

范冰冰稱5年無戲可演「因禍得福」吐心聲：關關難過關關過…
白百何東京影展爭后被事先告知落選？怒控「春樹」劇組黑箱

白百何東京影展爭后被事先告知落選？怒控「春樹」劇組黑箱
范冰冰甩逃漏稅陰霾「重生」 氣場全開驚艷東京影展

范冰冰甩逃漏稅陰霾「重生」 氣場全開驚艷東京影展
女王氣場震撼東京影展 范冰冰曝入圍心聲

女王氣場震撼東京影展 范冰冰曝入圍心聲

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」