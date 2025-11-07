范冰冰東京影展失利…爭金馬影后倒數 張鈞甯曝兩人交情

張鈞甯擔任「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」出版與漫畫文本評審。圖／文策院提供

張鈞甯今現身「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」擔任出版與漫畫文本評審。談到自家藝人詹子萱遭爆料耍大牌，她直言不應該有這樣的傳言，「我很清楚她是怎樣的人」。

張鈞甯透露，一直以來都和自家藝人傳達「演藝圈中做人比做事重要」的觀念，當下詹子萱傳出耍大牌的新聞後，她先是了解來龍去脈後，覺得應該不會發生這樣的事情：「我知道她不是這樣的人，她是非常認真的小朋友。」張鈞甯嚴肅的說：「我跟她說妳如果真的要耍大牌的話，我一定第一個幫妳鋪紅地毯。」

另外，張鈞甯坦言，她過去也曾經歷過這樣的情況：「我小時候知道自己有新聞，都是5、6點起來去買報紙，那時候看完會很難受，所以我完全可以理解她的心情，因為我就是這樣過來的，但我們唯一能做的，就是把事情做得更好。」她笑說有告訴詹子萱不要放在心上，但要將此事當成警惕。

而好友范冰冰 今年以「地母」入圍金馬最佳女主角獎，張鈞甯第一時間就傳訊息恭喜對方，更透露自己金鐘入圍視后時，范冰冰也有傳訊祝賀。她透露兩人私底下經常聯絡，但不會一起運動，「每次都是我在運動，她在旁邊敷面膜」。至於范冰冰是否會出席金馬獎，張鈞甯坦言兩人不會聊到這一塊，因此不清楚范冰冰的行程安排。

張鈞甯身兼各種身分，但現在一天還是會睡滿8小時，通常11點就上床就寢。她對於自己旗下的藝人非常重視且照顧：「小朋友不夠努力，就會想拿鞭子抽他們，我都會幫他們看視鏡，他們每個人個性都不一樣，會有不同的盲點，我會各個擊破讓大家進步，希望可以培養出好的華語演員，簽進來就是對他們負責任。」