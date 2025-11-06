被事先告知「沒得獎可回國」…白百何怒控「春樹」劇組黑箱作業

我的頻道

白百何以「春樹」角逐東京影展影后。（取材自微博）
憑藉「失戀33天」、「捉妖記」等電影打開知名度的大陸演員白百何，出道多年演過許多熱門影視劇，圈粉不少。近日，百百何主演的「春樹」入圍東京影展主競賽單元，結果由王傳君奪下最佳男主角。同樣以「春樹」角逐影后的白百何卻在頒獎前後兩度發文開撕劇組「過河拆橋」、揭露黑幕「還有這種操作」，引發全網議論。

白百何在社交平台發文表示，自己簡短的六個字，引發了各種猜測，其中也包含不明所以的討論，「大家各帶各的節奏，牽扯出這麼多新瓜，大家該去找『瓜主』本人。我也跟著吃了幾天的瓜。也讓我知道在這個社會上，有理的人不能說話，說了就是不饒人。此時此刻，沒有人在意我這六個字意指何人，所以，有話直說。」

白百何首先澄清，自己敬所有為「春樹」付出的人，但她也直言，劇組有些做法，她不認同，所以才寫下「還能這麼操作」。

她表示，「春樹」入圍東京國際影展，本是值得開心的事，但她在3日被製片人彭瑾通知「可以回國了，沒有得獎」，也不用出席5日的閉幕式，導演則是全程聯絡不上，「後來的事情發展，可以說完全把我排除在外。」

據悉，影展內部一向有「影帝后不得出自同部片」潛規則，若王傳君稱帝，白百何勢必不可能再奪影后。而早前網上瘋傳「滬圈投資方施壓評審文晏，要求頒獎給王傳君，否則日後不投資她的電影」的說法，如今被外界視為坐實。

文末，百合何寫道，「只希望在其位，謀其職。也希望所有職業都能被尊重」，並喊話各位「瓜主」不要再寫她的故事線了。「最後送給您一句話：人品重如山，良心比金貴」。

看了白百何的長文，不少網友直言，「這不就是一種職場霸凌嗎」，並支持她「有話直說」，「大大方方說出來挺好的，哪怕『不饒人』又怎麼樣呢，給自己討個說法不丟臉」、「太喜歡這性格了」。相關話題登上熱搜。

白百何發文開撕「春樹」劇組黑箱作業。（取材自微博）
