軍中文化吃不消…韓男星創造尷尬認「當兵薪水全花光」

創造認真回答遊戲題目。圖／ FU Entertainment、DJB提供

韓國男團TEEN TOP成員創造退伍後首場見面會「The Blooming Hour」獻給台灣，他昨說會選擇台灣的原因是「因為之前在台灣表演過，想延續當時的感覺」，更用台語高喊：「我回來了！」

第一次以個人身分訪台的創造，昨以個人solo單曲「It's you」開場，他興奮表示：「大家好，我是創造，過了很久讓我拿著麥克風，讓我又緊張又激動。」創造先是入境隨俗的和大家分享新學的中文詞「要確耶」，還撂台語說：「我回來了！」

當被問到是不是每個男生退伍後都愛講「當兵」的事情，創造立刻回答：「是！」他透露當兵期間，放假回家家人問他問題，都會不自覺得用「報告」的語氣回答，不像入伍前使用親切的問候語。

在韓國當兵期間，可以向部隊申請外出，創造時常申請外出喝咖啡，但在團內是老么的他，在部隊中變成了前輩，同梯們知道創造申請外出，都搶著跟他同行，常常變成一群10幾個人，愛護晚輩的創造因此常常請客導致荷包失血，只能自嘲說：「我在軍中的薪水都不見了。」

剛退伍的創造在遊戲環節，要一口氣完成踢毽子、跳繩和拍羽球 各30下的挑戰，且一關失敗就要重新來過，他原先自信現在體能極佳，直呼：「太簡單了！一定能為ANGEL謀取福利。」卻在第一關踢毽子就卡關，挑戰兩輪依然失敗。

輪到要一邊畫畫一邊回答問題時，創造提到想挑戰演反派，不過當被問到「有吻戲可以嗎」時，創造回答「當然沒問題」，台下粉絲卻群起反對。但如果情境換成「因角色需求，要被打的很慘」，粉絲就完全沒問題，讓創造哭笑不得。