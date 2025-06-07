何妤玟高燒住院一周 指數異常卻找不到病因 嘆：很恐怖

何妤玟外貌維持極好，但她拍完今年將不再拍了。圖／何妤玟提供

何妤玟上周莫名發燒，以為確診或流感 ，急診快篩後全部排除，但從感染、血液到心臟科都找不到病因，住院至今1周連登革熱都排查過，她虛弱說，「指數全部異常，每天被抽大量的血，但我還得工作，希望下周能出院」。

她上周開始關節 出現關節、骨頭痠痛，因為沒有感冒症狀，還一邊拍寫真年曆、一邊陪女兒過端午 ，過完節後開始發燒，近來新冠迎來一波大流行，進大醫院急診後立刻做各項檢查，院方發現不是新冠，但狀況有異，立刻要求住院。

何妤玟說，「我躺在醫院裡超悲觀，以為是什麼可怕的病，白血球過低、肝指數過高，每一項都詳細查過，但查不出原因，醫生說，確定感染了，而所有的感染中有2至3成是查不出原因的，我只能躺在醫院，過了很戲劇化的1周」。

她自己推敲，因為年底要發行的寫真年曆開始動工，幾天拍泳裝的行程下來太過勞累，造成抵抗力下降，「今年是第3年，我花了很多心思在造型和如何突破，雖然賣得很好，但今年是最後一本了，拍完後不會再出」。