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何妤玟高燒住院一周 指數異常卻找不到病因 嘆：很恐怖

記者葉君遠／專訪
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何妤玟外貌維持極好，但她拍完今年將不再拍了。圖／何妤玟提供
何妤玟外貌維持極好，但她拍完今年將不再拍了。圖／何妤玟提供

何妤玟上周莫名發燒，以為確診或流感，急診快篩後全部排除，但從感染、血液到心臟科都找不到病因，住院至今1周連登革熱都排查過，她虛弱說，「指數全部異常，每天被抽大量的血，但我還得工作，希望下周能出院」。

她上周開始關節出現關節、骨頭痠痛，因為沒有感冒症狀，還一邊拍寫真年曆、一邊陪女兒過端午，過完節後開始發燒，近來新冠迎來一波大流行，進大醫院急診後立刻做各項檢查，院方發現不是新冠，但狀況有異，立刻要求住院。

何妤玟說，「我躺在醫院裡超悲觀，以為是什麼可怕的病，白血球過低、肝指數過高，每一項都詳細查過，但查不出原因，醫生說，確定感染了，而所有的感染中有2至3成是查不出原因的，我只能躺在醫院，過了很戲劇化的1周」。

她自己推敲，因為年底要發行的寫真年曆開始動工，幾天拍泳裝的行程下來太過勞累，造成抵抗力下降，「今年是第3年，我花了很多心思在造型和如何突破，雖然賣得很好，但今年是最後一本了，拍完後不會再出」。

她的工作量大，住院期間已推掉許多通告、業配，訪問時她正在打點滴，「醫生說我白血球這麼低，不能出去再被感染，但我如今寫真年曆只拍完一半，還有一半下個月要出國拍，所以我要盡快把身體養好，今天檢查已慢慢退燒，希望下周可以出院」。

何妤玟為了寫真年曆拍許多泳裝照。圖／何妤玟提供
何妤玟為了寫真年曆拍許多泳裝照。圖／何妤玟提供

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