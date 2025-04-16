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韓18歲「小IU」現身大巨蛋開球 狂練「小幸運」秀中文

記者梅衍儂／即時報導
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GYUBIN（左三）和球員合照。記者王聰賢／攝影
GYUBIN（左三）和球員合照。記者王聰賢／攝影

南韓歌手GYUBIN（朴珪斌）今（16）日現身台北大巨蛋擔任味全龍開球嘉賓，成為繼泫雅、太妍之後登大巨蛋舞台的韓星，也是中華職棒首位擔任開球嘉賓的韓流明星；她在開球前受訪表示，這次獻唱田馥甄的「小幸運」，是因為很喜歡原唱田馥甄的聲音，「她的聲音很成熟，我比較稚氣」，表示很希望未來有合作機會。

GYUBIN去年1月出道，年僅18歲的她憑藉「Really Like you」在網路上爆紅，被韓網友封為「小IU」，長相神似韓紹禧，人氣相當不錯，去年曾來台演出。

為了這次開球，GYUBIN前陣子拖著爸爸練習丟接球，「但因為接不好，老被爸爸罵，還曾經不小心K到路人」，她笑說能站在台北大巨蛋開球超級榮幸，但也非常緊張，昨天根本睡不好，一個晚上起來3、4次。

她非常努力練唱「小幸運」，吐露「原」的發音最難，「練習時不只聽原唱，還有韓國人的cover版本，不斷聽才找到適合的發音」。問她在後台有沒有見到味全龍的啦啦隊女神李多慧？GYUBIN說很可惜沒見到，但知道李多慧在南韓、台灣都很受歡迎，自己也很想跟她合照、拍短影片，更說：「聽說她來台灣以後中文突飛猛進，想向她學習，才可以跟台灣粉絲互動溝通。」她也秀了自己會的中文，包括「掰餔」、「勾追勾追」、「你們好我是GYUBIN」，相當可愛。

GYUBIN昨吃了鼎泰豐，大讚蝦仁燒賣肉汁多、口感好，還品嘗了一顆巧克力小籠包，也直呼很新奇；她更大推台灣的珍珠奶茶，表示南韓的珍奶比較甜，台灣的甜度適中，珍珠又特別有嚼勁，也很喜歡芋圓及地瓜圓。

GYUBIN相當可愛。記者王聰賢／攝影
GYUBIN相當可愛。記者王聰賢／攝影
GYUBIN開球頗有架勢。記者王聰賢／攝影
GYUBIN開球頗有架勢。記者王聰賢／攝影

南韓 鼎泰豐

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