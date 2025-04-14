趙薇終於現身… 遭封殺後首發視頻 網驚：臉腫像高曉松

視頻中的趙薇被指撞臉高曉松。(取材自微博)

大陸女星趙薇 以「還珠格格」中「小燕子」一角暴紅，2021年8月突然遭到封殺，消失在螢光幕4年多，連微博 也停更，直到去年12月4日瓊瑤 逝世當天，趙薇發文悼念瓊瑤，但並未露臉。近日，趙薇終於在微博發視頻「現身」，這次也是為了瓊瑤。不少網友看到視頻中的趙薇，直呼變化太大，還有人說她發福的模樣像極音樂人高曉松。

視頻中可見，趙薇剪去了招牌長髮，留了中分的及肩短髮，加上一身黑的打扮，看起來不似昔日那樣明豔，有網友說，「甚至有點老氣」。此外，趙薇明顯發福了不少，臉頰變得圓潤，不少人乍看沒有認出她就是昔日「小燕子」，還有人以為她是資深音樂人高曉松。

趙薇這次露臉，依舊是為了瓊瑤，原來她是為了宣傳「瓊瑤經典作品音樂會」。她說，「瓊瑤阿姨是傳奇，也是女性的驕傲，她在文學、影視和音樂上，都留下了濃墨重彩的篇章，讓我們以聆聽她的歌曲，感受生命的奇妙與恢弘，共赴韶華，祝『愛‧樂無界─瓊瑤作品經典音樂會』圓滿成功。」

有細心網友發現，其他藝人錄製宣傳VCR時的開頭語都是先打招呼，接著介紹自己，只有趙薇是直奔主題懷念瓊瑤，最後才以「我是趙薇」作為結束語。

據悉，瓊瑤去世已近半年，瓊瑤的家人正在籌備一場音樂會來紀念她。不光趙薇，包括林心如、蘇有朋、金銘、蔣勤勤、張晨光、邱心志、秦嵐、張嘉倪等瓊瑤劇老面孔也都助力宣傳這場音樂會。