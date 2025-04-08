閃嫁李敖兩天分居 胡因夢115天短命婚 真相曝光

胡因夢曾經是台灣演藝圈當紅搶手的大美人。（本報資料照片）

胡因夢年輕時以空靈氣質被封「台灣第一美人」，更是瓊瑤 劇御用女主角，一頭烏黑長髮迷倒無數觀眾。誰能想到，這位文藝女神竟會為大她18歲的「狂士」李敖瘋狂——兩人相識不到一年便閃婚，卻在第二天就分居，婚姻僅維持115天，成為演藝圈最轟烈的「短命鴛鴦」。

資深媒體人麥若愚在「命運好好玩」節目中爆料，1979年胡因夢透過書店老闆蕭孟能認識李敖，當時李敖是政壇爭議人物，胡因夢卻是中影當紅明星。才子佳人一見鍾情，火速同居。李敖曾得意炫耀：「全世界吃不到的蘋果被我摘下來了！」胡因夢更公開放閃：「他全身有幾顆痣我都知道！」

其實胡因夢早算出兩人命格不合，卻仍執意結婚。沒想到新婚翌日她就搬離愛巢，麥若愚透露：「同居一年吵到怕，婚禮根本是吵架儀式！」離婚後李敖控訴：「她因我被封殺沒工作，天天找我吵！」胡因夢則反嗆前夫說謊，雙方隔空交火盡顯「性格不合」真相。