認了不雅照？金秀賢全面開戰 提告金賽綸遺屬、「橫豎」

金秀賢。圖／摘自IG

韓星金秀賢 不堪連日來被自媒體「橫豎研究所」爆出過往與已故女星金賽綸 的私密照，今（20）日經紀公司決定喊告，不但要告「橫豎研究所」，連金賽綸的遺屬也一併告。

金秀賢經紀公司在「橫豎研究所」（簡稱「橫豎」）直播前表示對遺屬和「橫豎」提出告發，認為他們公開金秀賢衣衫不整的照片涉嫌違反「性暴力犯罪處罰等特例法」。而「橫豎」隨後以「震驚獨家：金賽綸遺屬撕心裂肺」為題直播回應，主持人金世義表示金秀賢經紀公司是告發而非當事人提告，「是否代表著他們承認了照片中是金秀賢本人？」

以下金秀賢經紀公司聲明全文：

1. Gold Medalist 是負責管理金秀賢演員的經紀公司，本日我們對於YouTube 頻道「橫豎研究所」的運營者金世義，以及向金世義提供相關照片，使其發布該照片的已故金賽綸演員的遺屬與自稱為已故金賽綸演員姨母的不具名人士，以涉嫌違反「性暴力犯罪處罰等特例法」（散布利用攝影機等拍攝的影像等）等罪名提出告發。這起事件涉及金秀賢演員被拍攝的照片，並且該照片在金世義運營的 YouTube 頻道直播中被公開。

2. 正如我們在先前的聲明中所述，Gold Medalist對於曾經隸屬於本公司的已故金賽綸演員過世感到悲痛，並對她表示哀悼。然而，橫豎研究所於其YouTube頻道上發布的金秀賢演員照片，是當時金秀賢與金賽綸（當時已為成年人）交往期間所拍攝的照片。該照片包含可能會讓金秀賢演員產生性羞恥感的身體影像，這類照片不應公開，亦無任何公開的理由。將此類照片發布至YouTube頻道的行為，顯然是犯罪行為，且橫豎研究所目前仍以「會繼續公開類似照片」的方式威脅金秀賢演員。因此，Gold Medalist別無選擇，只能對此類行為採取強烈的法律措施。

擅自散布或公然展示、播放他人身體影像，使其產生性羞恥或性欲望，並且違反本人意願的行為，屬於嚴重的犯罪，我們希望這種行為不會再次發生。

3. 此外，金賽綸的遺屬與橫豎研究所在直播及其他媒體上所散布的不實資訊，仍在網路上持續傳播，並不斷擴散。Gold Medalist一直基於對金賽綸的哀悼之情，對遺屬的法律行動保持克制。然而，未經允許擅自散布金秀賢演員的身體影像，已經構成極其嚴重的行為，且存在再次發生的風險，因此我們不得不對已故金賽綸演員的遺屬提起告訴。

如果未來遺屬或橫豎研究所仍繼續散布虛假信息，我們將為了維護公司與旗下演員的名譽，採取全面的法律行動，並對此表明我們的立場。