像流浪漢誤闖時裝周？王一博現身巴黎 被酸顏值大崩壞

王一博精修圖看起來十分帥氣。(取材自微博)

2019年與肖戰 合演古裝劇「陳情令」暴紅的大陸人氣男星王一博，近日應邀出席巴黎時裝周，素有男神封號的他被發現臉部浮腫、法令紋現形，油頭長捲髮造型更被網友嫌棄老氣又沒精神，像「流浪漢誤闖時裝周」，引起熱議。

當天，王一博穿著品牌方尚未正式發布秋冬款牛仔套裝亮相，卻被眼尖網友發現衣服黏著毛並有著明顯線頭，留了一頭法式長捲髮的他，看起來略顯僵硬、不自然，也被網友懷疑是戴假髮，還有人酸「像是一個月沒洗頭」，造型可說是大翻車。

不只如此，從網友拍攝的生圖可見，王一博的精神狀態似乎不太好，除了臉部浮腫、法令紋清晰可見，連眼神都失去光采。有人猜測，他應該是這段工作太過勞累，導致顏值大崩壞。還有網友直指，「27歲的他看起來都像40歲了」、「狀態真的很糟」。

最尷尬的是，王一博被發現進場時走的是攝影師通道，並非VIP通道，進門時還被一度遭警衛攔查。但看秀時，王一博被安排在奧斯卡 二封影帝安卓 亞布洛迪(Adrien Brody)旁邊，兩人雖然沒有太多交流，仍凸顯了王一博在演藝圈的地位，可說是扳回一城。