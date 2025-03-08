演到這畫面必哭…亞洲戲王哽咽曝「永難彌補的遺憾」

李銘忠敞開心房暢談人生。(圖/鏡電視提供)

「亞洲戲王」李銘忠受邀參與鏡電視《誰來演戲》第二季，與主持人劉品言在車上一對一訪談。李銘忠娓娓道來成長艱辛，從童年一直搬家，國中開始6年期間每天下課就去工地打工貼補家用。就連出道當演員，也是他哭著跟哥哥李銘順爭取得來。

李銘忠說，其實一開始哥哥李銘順是不贊成他跟隨自己的腳步，只因為他看過太多演員在這條路上遭遇太多坎坷，但因為看到哥哥演出埋下演員種子的李銘忠，不再乖乖任家人安排的他哭著對李銘順說：「你就讓我第一次為我自己人生做決定好不好！」自此開啟了他的演戲人生。

李銘忠憑藉精湛的演技屢獲獎項肯定，除了榮獲大馬影帝，還有一位同樣耀眼的明星哥哥李銘順。李銘忠說其實自己是因為在19歲那年，看到哥哥在電視中的演出，讓他埋下成為演員的種子。

20歲那年，李銘忠決定跟哥哥走一樣的路，但當時已經成名的李銘順因為看過太多演員不順遂，所以並不贊成他跟自己一樣成為一個演員，不過李銘忠心意已決，從小到大都依循家人意見的他鼓起勇氣，哭著對李銘順說：「你就讓我第一次為我自己人生做決定好不好！」也因為自己的決定，李銘忠說即使曾經走到低谷、口袋沒錢的困境，他也從來沒有怨過任何人，因為這是自己的決定。

從20歲哭著跟哥哥說要成為演員的李銘忠，一路走來，甚至在去年金鐘獎與哥哥李銘順同台競爭影帝獎項，讓李銘忠感慨的說到以前入圍獎項感覺比較孤單，金鐘獎能跟哥哥一起入圍，讓他有股家人陪伴的安心感，雖然最後沒得獎，他笑說能跟哥哥一起入圍競爭，已經讓他心滿意足。

李銘忠說到，演戲對他來說是療癒的，因為可以透過演出角色，去彌補現實生活中所失去的缺口，譬如他很遺憾的是現在擁有的成果，來不及讓媽媽看到。所以如果演出的角色有跟劇中媽媽互動的橋段，任何一個撫摸或是做菜給媽媽的動作，都會讓李銘忠很有感觸，他眼眶泛紅哽咽地說：「那個感覺，可以彌補我之前沒辦法來不及做的。」

途中，劉品言帶著李銘忠到一家馬來西亞餐廳，為出道20年的他，獻上馬來西亞生日習俗必吃的紅雞蛋 ，祝福他再紅20年。就在兩人還在想要怎麼敲開紅雞蛋時，劉品言突發異想往李銘忠的額頭敲下去，沒想到似乎有點太用力，雞蛋撞額頭的聲音有夠大，連劉品言自己都嚇了一大跳，趕緊道歉直說：「好大聲，對不起。」