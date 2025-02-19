李浚赫狂鞠躬謝台灣 突要求給時間告白：李安可能在看

李浚赫個性很容易害羞。記者王聰賢／攝影

韓星李浚赫為宣傳與韓志旼合作的新劇「我的完美秘書」來台，今（19）日記者會上他「I人」性格展露無遺，數度和現場媒體、粉絲及主持人楊達敬起身鞠躬，自曝緊張到心跳超快；他非常喜歡李安作品，從「斷背山」、「少年Pi的奇幻漂流」、「色戒」都如數家珍，直呼受到李安影響非常大，更直接要求記者會能多給點發言時間，讓他能透過鏡頭對李安告白：「也許李安導演現在有在看，我多講一點可以嗎？」表示：「我在李安的作品中獲得能量，現在又能來台灣，是很神奇的事情。」

李浚赫出道近20年，先前多是配角或是反派角色，這次演暖男收獲大批粉絲，昨抵台吸引500名粉絲接機，他自己都嚇一大跳，今回想昨接機人潮，李浚赫仍害羞直笑，說：「我把昨天的場景當成是在拍戲，只有這樣才能跟每位粉絲對視，我是非常害羞的人，現在心跳也超快的。」

李浚赫一直都在拍戲，無法感知自己爆紅程度，這次來台被自己人氣嚇到，他不斷起身鞠躬表達感謝：「第一次來台灣，看到大家這麼歡迎我，每個人臉上都是燦爛的笑容、溫暖的表情，我已經開始迷戀台灣了。」直呼應該要早點演出「我的完美秘書」，就能更早來台灣感受這份熱情。

他雖然私下沒有來過台灣，但身邊朋友都力薦台灣好吃又好玩，所以他也立下目標有機會一定要來好好玩一下；至於台灣美食，今早餐吃了蛋餅，好吃到他想帶回韓國，也吃到牛軋糖餅乾、芋頭珍奶等，大讚好喝。

他在韓被粉絲暱稱為「牛奶 香草天使」，今提到此事，他害羞說：「沒想到這個名稱台灣人也都知道，因為我有點年紀了，所以有點害羞。」話鋒一轉，李浚赫撩起現場粉絲說：「如果台灣給我重新去一個外號怎麼樣？」楊達敬問要維持「牛奶香草天使」還是「國民老公」，他苦惱3秒後說：「我選『國民老公』。」惹得現場尖叫聲不斷。

他有看過台灣電影「不能說的秘密」、「聽說」，並說很喜歡李安。「我生活中覺得很辛苦時，有看了『少年Pi的奇幻漂流』獲得得能量，在看『斷背山』時我有重新思考愛情，『色戒』則讓我想到工作上的極限。」楊達敬請他透過鏡頭對李安表達心意，他非常緊張，想了一下，最後說：「真的非常感謝您。」