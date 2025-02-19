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離婚年餘有新歡？Melody過年重病關房間自救 哽咽憶大S

記者葉君遠／即時報導
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Melody聊到大S一度哽咽無法言語。記者葉君遠／攝影
Melody聊到大S一度哽咽無法言語。記者葉君遠／攝影

Melody過年期間赴LA和家人團聚，不慎得了流感在家躺到懷疑人生，「我覺得症狀比我之前得新冠嚴重很多，呼吸很淺，很灼熱，晚上甚至喘不過氣來，覺得快不行了，爸媽在門口很緊張就一直問，要不要去醫院？」

她說，當時把自己關在房間內，叫家人不要靠近，小年夜、除夕都沒出來吃飯，「我就吃藥自救，每4小時壓下來一次降溫，然後又飆高，心裡想完蛋了，若48小時沒有好轉，我就得衝去醫院急診，後來就慢慢降下來了，但拖了很久」。

返台後，今天下午她參加Roger Vivier 2025 年春夏系列鞋款發表會，被問到大S事件，曾經跟她合作多年的Melody立刻眼眶泛淚哽咽，嘆口氣說，「充滿了難過與不捨，請徐媽媽和小S節哀，好好照顧自己，人生真的無常。尤其到了我們這階段，更要好好珍惜每一天。昨天是過去式、未來是未知，只有今天才真正擁有，好跟壞都是過程，變化都在轉角，祝大家都好好的，身心健康最重要」。

Melody過去赴LA參加相差10歲弟弟的同性婚禮，感受幸福洋溢氛圍，但其實離婚年餘的她也有好消息宣布，「我有一個談得來的朋友，請大家恭喜我」，但思考片刻，大驚「我的意思是說祝福我，不是恭喜啦，我經歷太多事了，麻煩給我一些空間」。

今年46歲的Melody，雖然離過婚，仍然當弟弟婚禮的伴娘。她說，姊姊們都帶著小孩到場參加舅舅的婚禮，大家都非常開心，至於伴娘，「去年他們有來台灣，我帶著他們四處吃吃喝喝，他們超開心，最後提出要我當伴娘的想法，見證他們年少輕狂的愛情」。

Melody穿著簡單的棕色洋裝驚豔全場，「美國人結婚，是主人要伴娘挑同色系禮服，給你一個網站去挑，可能我比較會拍照，呈現出來效果廣泛好評」，雖然感染幸福，但她在愛情路上不急著上岸，「我已經是過來人了，深知人生有太多課題要走」。

她說，去年透過朋友，認識了一個「聊得來的朋友」，給她很多的情緒價值，不過她不願多談細節，「給我一些空間，我覺得這年紀，身心健康很重要，再婚也還不在我選項單裡，好好生活、認真工作，全心帶小孩更重要，我永遠不會讓他們懷疑，在我心中第一的地位」。

大S 流感 小S

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