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美搖滾天團嗨爆高雄創下這紀錄 情人節驚喜加碼

記者梅衍儂／即時報導
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搖滾天團魔力紅14日在高雄世運主場館開唱，吸引大批粉絲進場朝聖。圖／Live Nation Taiwan提供
搖滾天團魔力紅14日在高雄世運主場館開唱，吸引大批粉絲進場朝聖。圖／Live Nation Taiwan提供

美國搖滾天團魔力紅（Maroon 5）昨（14）日在高雄世運主場館開唱，情人節在港都會粉絲，他們不但暖心祝大家情人節快樂，更加碼獻唱「Lost Stars」，這也是他們此次巡演的最後一站，創下首隻西洋樂團二度登上世運主場館的紀錄。

天團魅力驚人，演出吸引場4萬粉絲熱血朝聖，身穿帥氣牛仔外套登場的主唱亞當（dam Levine）性感能量滿滿，以「Animals」一曲氣勢登場，開心大喊：「高雄！看到很多開心的臉龐，很開心你們來，你們可以跟著我一起唱嗎？」瞬間引爆氣氛。

當成名招牌曲「This Love」音樂響起，全場立刻大合唱，亞當感性說：「看到很多開心的臉龐，很高興你們在這裡，可以幫我一個忙嗎？今晚全部人跟著我一起唱！」接著暢銷神曲連發，包括「Payphone」、「What Lovers Do」、「Makes Me Wonder」、「Maps」等，亞當為了貼近觀眾，從主舞台飆唱到延伸舞台，展現驚人體力與好歌喉，且不時穿插吉他SOLO秀。

到了冠軍單曲「Memories」，亞當感動告訴大家：「這首歌要唱給你想念、你最愛的人，我們一起唱！」配上萬人手機燈海應援，惹哭不少台下觀眾。絕不能少的「Moves Like Jagger」舞台精彩燈光搭配音樂變換色彩，世運秒變大型夜店，大家跟著搖擺，演唱會後半段，高雄在浪漫的月光照亮下，亞當在情人節驚喜加唱「Lost Stars」，用純粹的歌喉，輕輕柔柔地唱進大家心裡，亞當甜喊「大家情人節快樂」團員間感情好，互開玩笑說：「就像是吉他手James Valentine名字中有Valentine。」

隨後不插電情歌「She Will Be Loved」、「Girls Like You」狀態極佳，結束前亞當特地再次道謝歌迷 ：「謝謝大家這幾十年來的支持，我們會再回來唱的！」不捨的來到了壓軸曲「Sugar」在噴灑粉紅紙花下，尖叫聲此起彼落，整個演唱會在滿滿的「撒糖」下完美落幕。

搖滾天團魔力紅承諾會再回來。圖／Live Nation Taiwan提供
搖滾天團魔力紅承諾會再回來。圖／Live Nation Taiwan提供

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