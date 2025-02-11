感情風波後首露面 畢書盡暴瘦模樣曝光 5度中斷訪問

畢書盡（左）4月要開唱，鼓鼓現身記者會為他站台。（記者梅衍儂／攝影）

台灣歌手Bii畢書盡4月19日將在北流舉辦「Bii WITH YOU」演唱會，他上一場大型演唱會是2018高雄巨蛋，相隔7年他歷經結婚生子、人生風雨，和前女友、前東家老鷹音樂都鬧出糾紛，最新進度是雙雙進入入司法程序。今（11）日畢書盡在記者會上不願多談，不過前陣子得流感的他，一聽到前陣子的紛擾就忍不住狂咳，5度中斷咳到眼眶紅紅。

畢書盡被女兒冰冰傳染感冒，全家包括老婆也輪流發燒、拉肚子，他先前打了流感疫苗 ，但仍中鏢，他猜測會不會跟自己過往天天健身有關，直呼不知是否太操影響到免疫力 ，現在改一周練4天，他因感冒最近又瘦了3公斤，現在體重約53公斤。

前女友日前在社群上發多篇連載文字，指控他負心、劈腿、棄養寵物 等，屋漏偏逢連夜雨，老鷹音樂又告他提前解約、求償3千萬，他也和昔日恩師李亞明鬧翻，當時畢書盡以文字澄清表示都是不實指控。今他說：「跟我完全不相干的人士我不再回應，都是純屬虛構，傷害我攻擊我都沒有關係，但攻擊到家人我一定會反擊，現在都交給法律處理。」

他也承認和李亞明的兒子、昔日「老鷹三少」的李玉璽沒有聯絡，「我能理解他的立場」；今記者會他的新交友圈鼓鼓現身站台，鼓鼓送上筋膜槍，還當場幫他按摩背部解壓，鼓鼓笑說：「我不敢按大腿，因為（媒體）還要拍照，我怕按一按不好拍。」意思怕畢書盡有生理反應。

記者會也公布演唱會四大亮點，包括「畢」唱神曲 、「畢」聽Hit Song、「畢」秀猛肌 、「畢」看爆點，畢書盡說會唱前東家時期的歌，且一定會改編；至於肌肉，他現在有八塊肌，承諾演唱會當天會練成十塊肌，萬一沒做到，他就當眾脫褲子，臀部兩塊肉也算進去湊成十塊。