小S請假 吳姍儒救火代班「小姐不熙娣」

吳姍儒農曆年前才主持完文總的除夕特別節目。圖/摘自IG

小S 因為痛失姊姊大S ，短期內難以平復內心傷痛。她暫時告假「小姐不熙娣」，製作單位也能體諒她的難處，7日宣布由代班主持人Sandy吳姍儒暫時接棒，繼續延續節目的精神。

「小姐不熙娣」發聲明表示：「日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定。小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，延續娛樂從業者散播歡樂的精神並維持觀眾的收視習慣，因此希望製作單位尋找願意在此時幫忙主持的藝人朋友。」

在製作人B2的詢問下，吳姍儒同意在小S休息期間暫代，一起為節目努力，繼續延續「小姐不熙娣」的精神。製作單位也幫小S加油打氣：「感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目。我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著你回來。」

吳姍儒對於大S驟逝同樣遺憾不捨，在接到製作單位電話後二話不說答應救火。她向「Ettoday」表示：「與喜樂的人同樂，與哀哭的人同哭。S姐的粉絲觀眾一定也會默默守護陪伴她，我們其他的忙也幫不上，代班主持互相幫忙沒問題的！事發突然，節目內容尊重製作單位的規劃安排喔！」