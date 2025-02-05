女團腸胃炎日本掛急診 停車場苦等6小時連醫生都沒見到

女團 AKB48 Team TP。圖／好言娛樂提供

女團 AKB48 Team TP成員宮田留佳也跨年 期間返日，腸胃炎上吐下瀉送醫，「從掛號到拿到藥一共等了6個半小時，而且連醫院都不能進去，全程在停車場進行，最後只由護士拿來腸胃藥，連醫生的面也沒見到。」還花了日幣13600元（約89美元），她說，「這個價格真的蠻貴的，當時超想回台灣。」並真心覺得台灣的醫療超級好，再也不想在日本 掛急診了。

AKB48 Team TP 推出最新單曲「Team UP」，留佳分享：「製作過程充滿挑戰，但也很有成就感！我的獨唱部分只有短短7個字『也許妳還不確定』，但我唱了無數次，直到自己滿意為止，希望大家會喜歡這個細節！」