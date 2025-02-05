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女團腸胃炎日本掛急診 停車場苦等6小時連醫生都沒見到

記者梅衍儂／即時報導
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女團 AKB48 Team TP。圖／好言娛樂提供
女團 AKB48 Team TP。圖／好言娛樂提供

女團 AKB48 Team TP成員宮田留佳也跨年期間返日，腸胃炎上吐下瀉送醫，「從掛號到拿到藥一共等了6個半小時，而且連醫院都不能進去，全程在停車場進行，最後只由護士拿來腸胃藥，連醫生的面也沒見到。」還花了日幣13600元（約89美元），她說，「這個價格真的蠻貴的，當時超想回台灣。」並真心覺得台灣的醫療超級好，再也不想在日本掛急診了。

AKB48 Team TP 推出最新單曲「Team UP」，留佳分享：「製作過程充滿挑戰，但也很有成就感！我的獨唱部分只有短短7個字『也許妳還不確定』，但我唱了無數次，直到自己滿意為止，希望大家會喜歡這個細節！」

姮羽則說：「一開始拿到歌曲概念時有一點沒get到，但後面越聽越覺得熱血、帥氣，但懊惱的是，我在配唱日一早沙啞了，所以感覺沒有唱得很好，但我也是努力把每個字唱好！」穎臻提到：「這次被分配到的歌詞，有一句就是跟小羽和墨魚一起唱的，剛好我們3位都是初選拔，所以每次在練習時，一起唱這句都特別有感覺，也讓我印象深刻。」

宮田留佳。圖／好言娛樂提供
宮田留佳。圖／好言娛樂提供

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