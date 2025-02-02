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「小劉亦菲」前夫變同事 隔7年重燃愛火他開口就破功

記者陳慧貞／即時報導
王楚然(左)、彭冠英主演「聽說你喜歡我」。(圖／八大電視提供)
王楚然(左)、彭冠英主演「聽說你喜歡我」。(圖／八大電視提供)

王楚然、彭冠英主演中劇「聽說你喜歡我」，劇中2人飾演離婚夫妻，久別重逢因再度共事而重燃愛火。王楚然在另一部與楊洋合作的電視作品，恰巧也是從事醫護工作，儼然成了美女醫師專業戶。王楚然的顏值不僅吸引劇迷聚焦，在「聽說你喜歡我」與她對戲的彭冠英都被收服，為戲宣傳時，彭冠英大方讚美對方笑容很有感染力，「透過螢幕看她笑，自己也會跟著笑啊！」

影片來源：聯合新聞網

王楚然外型甜美空靈，有「小劉亦菲」封號，在「聽說你喜歡我」中，她和彭冠英當年因誤會離婚，7年後再次相遇，在相處過程中對彼此的愛戀竟一點一滴回來，更多理解與明白身邊的位置，始終為對方而存在。

但在女方主動告白時，彭冠英卻未接受這段感情，不少粉絲看到此段情節，還為王楚然抱屈，彭冠英解釋，因當時有女友，「我不可能對這事去做反應，所以我連頭都沒回，我要是再跟楚然交流一會，因為她太動人了，這個戲就跑偏了，無法進行下去，全劇到這劇終了，為了大家能多看幾集，我只能勉為其難、痛苦的遠遠離去…」聽到這番解析，讓王楚然笑翻。

談到劇中的外科醫生角色，王楚然自認本人和角色最大差異在於向對方「表白」，羨慕也佩服角色有勇敢追愛的勇氣，因為自己可能做不到，「如果身邊有這樣的朋友，我其實會去鼓勵他。」

回想戲裡甜蜜情節，王楚然喜歡學生時期的告白以及求婚戲，但形容彭冠英本人與男主角僅20%相像，雖外形有故事中的高冷距離感，但一開口就破功。

彭冠英(右)、王楚然在「聽說你喜歡我」中飾演離婚夫妻久別重逢，因共事而重燃愛火。...
彭冠英(右)、王楚然在「聽說你喜歡我」中飾演離婚夫妻久別重逢，因共事而重燃愛火。(圖／八大電視提供)
王楚然外型亮麗，男主角也被征服。(圖／八大電視提供)
王楚然外型亮麗，男主角也被征服。(圖／八大電視提供)
彭冠英在「聽說你喜歡我」中外形高冷有距離感。(圖／八大電視提供)
彭冠英在「聽說你喜歡我」中外形高冷有距離感。(圖／八大電視提供)

劉亦菲

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