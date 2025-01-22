掰了前東家 阿部瑪利亞罕曝性感床照

阿部瑪利亞為代言拍攝主視覺。(圖／潘朵拉的美妝盒提供)

日本 女星阿部瑪利亞正式宣布升格為老闆，並接下梳子代言，她笑說自從成為代言人後，造福了身邊許多女性朋友，「有次我出國忘記帶自己的梳子，只好用飯店附贈的，那真的不行，完全用不習慣，現在在每個行李箱裡都放一支，就不用怕忘記帶了。」這次新款聯名彈性梳巧心設計為星星的形狀，阿部瑪利亞說：「現在不是很流行推し活嗎？我個人覺得這款梳子很像應援棒，超可愛。」

而她更為連莊代言拍攝主視覺，攝影棚精心打造成她的閨房，有張超級舒服的雙人床，阿部笑說：「如果帶我的貓咪『牛奶 糖』一起來的話，真的很像在我們家裡一樣舒適。」又說這也是自己聯名梳想帶給大家的感覺，「很日常很好用，隨時用都讓你處在很舒適放鬆的狀態。這是一把開始用就離不開的梳子爹斯。」

阿部瑪利亞到台灣發展屆滿七年，她曾在很多地方過年，但還是最喜歡在台灣過年的感覺，阿部說：「之前曾經去信義區看101煙火跨年 ，但人多到動不了回不了家，今年天氣很冷所以選擇在家看日本紅白比賽加打遊戲度過，是一種日本人的過法，度過了一個溫馨的跨年爹斯。」而未來阿部瑪利亞也會繼續在台灣努力，往「台灣國民日本人」的目標繼續加油。

再過幾天就要邁向小龍新年，阿部也透露，2025年全新的自己除了會兌現粉絲期待的寫真書與見面會外，更會嘗試一些像是Podcast或舞台表演的活動，更期待能與台灣才華洋溢的製作人合作，能有方方面面更多不一樣的嘗試，來回饋、陪伴粉絲。