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「格鬥界神顏」帥哭小S 他害羞認：全身都被摸遍

記者李姿瑩／即時報導
三浦孝太秀出腹肌。圖/讀者提供
三浦孝太秀出腹肌。圖/讀者提供

日本「神顏格鬥家」 三浦孝太首次來台舉辦見面會，他下午彩排時演唱「I LOVE YOU」，透露見面會上準備了「比手畫腳」、「你畫我猜」等遊戲，要與粉絲同樂近距離互動。

三浦孝太是日本格鬥界天菜，昨天上「小姐不熙娣」，被小S狂吃豆腐，幾乎全身都被摸遍。但他心裡非常開心，稱讚小S本人很漂亮。而且小S還被他帥到哭，讓三浦孝太頗為意外。

三浦孝太分享自己維持精壯體態的秘訣，除了每天基本的練拳外，還會在練習後上健身房運動，每周還會找朋友踢球；至於飲食控制部分，三浦孝太竟說：「我想我應該是吃不胖的體質，我雖然喜歡吃美食，但其實自己的食量不大。」

他在見面會上男女通吃，還有人妻難擋他「行走的費洛蒙」魅力，竟然把老公放在家裡帶小孩，自己一人來見面會見偶像，更高喊：「最喜歡的他格鬥的樣子，很帥身材又很好，很性感！」不過三浦謙虛表示，自己沒有許光漢帥。

三浦孝太透露自己的理想型是「性感的女生」，像是外國女星安海瑟薇、安潔莉娜裘莉，他笑說：「我看她們的電影會『凍未條』，如果兩個人同時說要跟我交往，我會不知道該怎麼辦，我的狗狗甚至取名為『安潔莉娜裘莉』。」

首次來台灣的三浦孝太這次停留時間不多，希望下一次來能有機會去走走逛逛，他在見面會上請粉絲推薦必去的景點，沒想到竟然有粉絲大喊，「我家！」他聞言害羞燦笑，但仍大方對台下比出OK手勢。

三浦孝太受訪時頻頻放電。圖/讀者提供
三浦孝太受訪時頻頻放電。圖/讀者提供

小S 裘莉 日本

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