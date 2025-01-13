楊紫「國色芳華」收視登頂…卻因妝容涉抄襲登熱搜 劇組說話了

「縣主」李幼貞的造型華麗尊貴。(取材自微博)

由楊紫、李現主演的古裝劇「國色芳華」，開播以來氣勢難擋，一舉擊敗同檔期白鹿 的「白月梵星」、王鶴棣 「大奉打更人」，穩坐收視冠軍，流量飆破3億。但服裝、妝容精緻的「國色芳華」，近日遭「中國妝束：大唐女兒行」一書的作者指控，劇中「縣主」造型涉嫌抄襲，相關消息秒登熱搜。

「國色芳華」以唐朝為背景，為了還原朝代風貌，製作單位在服裝、妝造、道具、場景上費了很多心思，其中，寧王愛女、也是縣主的「李幼貞」，因為身分尊貴，妝髮服裝更是講究。

但近日，「中國妝束：大唐女兒行」作者左丘萌發文稱，「有朋友拿著劇照來問，我才看到確實是用了我們書中的內容。劇方應該提前說一聲，要個授權的，否則是不對的」，其中涉及劇裡縣主的髮冠、妝面花釷等細節。

左丘萌表示，「書中的內容只要非商用，都歡迎大家參考。但需要明確一點，這些都是基於文物和歷史記載的二次設計，不是文物本身」。

當晚，左丘萌再次發文稱，已和劇方造型組已經取得了聯繫，在妥善解決中，「好劇好演員，能用心去找資料已是很難得，相信劇方只是疏忽的緣故，他們官方回應得蠻及時的」。隔日，劇組官方微博 也發出道歉聲明。