我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

加州野火變風向已13人喪生 高級住宅重災區驚人對比街景曝光

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

娛樂新聞組／即時報導
白鹿主演的新劇「白月梵星」收視不如「國色芳華」。(取材自微博)
白鹿主演的新劇「白月梵星」收視不如「國色芳華」。(取材自微博)

大陸女星楊紫二搭人氣男星李現的古裝新劇「國色芳華」，和另一位人氣女星白鹿主演的「白月梵星」同日開播，對陣數日後，局勢漸漸明朗化。其中，「國色芳華」開播3天全網播放量破億，收視率穩居衛視收視榜首；「白月梵星」被指觀眾已對仙俠劇審美疲勞，在收視、熱度上均不敵「國色芳華」。楊紫、白鹿兩大90花對決，答案揭曉。

「國色芳華」講述唐代女子何惟芳擅長培育牡丹，在「貪官」花鳥使蔣長揚協助下擺脫不幸婚姻，攜手共創花坊事業，最終投身實業救民，成就佳話。不同於以往的古裝劇，「國色芳華」以獨特的行商角度，呈現出兩人攜手譜寫繁華盛世的大唐傳奇的故事。

這部劇也是楊紫、李現繼「親愛的，熱愛的」二搭CP，開拍之初即受到廣大關注，播出後果然不負眾望，收視登頂，兩人的演技也收到好評。

白鹿、敖瑞鵬主演的「白月梵星」主打凡人少女白爍（白鹿飾）自小尋仙問道，在意外結識極域妖王梵樾（敖瑞鵬 飾）後，共同踏上開啟上古神物無念石之路，為集齊「愛恨殺貪善」五念，經歷種種考驗，一路攜手鬥邪怪、除惡妖志，但整體劇情偏老套，讓不少觀眾「審美疲勞」，成績不如預期。

「國色芳華」是部大女主劇，楊紫表現果然不負眾望，在一場貼身丫鬟玉露墜河身亡的戲中，展現出多層次哭戲，從無助到絕望的情緒轉換一氣呵成，演技封神。李現飾演的「花鳥使」眼神時而慵懶愜意、時而犀利狠絕，也讓觀眾驚嘆。

據悉，李現為了拍攝「國色芳華」，刻意減重5公斤，讓身形更加清瘦，俊美扮相終於一甩他首部古裝劇「劍王朝」中的「古裝醜男」印象。

李現在劇中飾演「第一貪官」。(取材自微博)
李現在劇中飾演「第一貪官」。(取材自微博)
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)
楊紫飾演的何惟芳擅長培育牡丹。(取材自微博)

白鹿 減重

上一則

白靈直擊洛杉磯野火 橘紅色末日絕望煙霧：惡夢一場

延伸閱讀

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
觀影說劇／慘遭家暴、磕破額頭 楊紫「芳華」用命演

觀影說劇／慘遭家暴、磕破額頭 楊紫「芳華」用命演
仙俠劇過時、白鹿演技不行？「白月梵星」收大量差評

仙俠劇過時、白鹿演技不行？「白月梵星」收大量差評
戲說從頭／楊紫新婚夜抓渣夫偷情 李現設局助和離

戲說從頭／楊紫新婚夜抓渣夫偷情 李現設局助和離

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上
奇蹟 洛杉磯野火燒過富人區 唯1棟豪宅倖免於難

奇蹟 洛杉磯野火燒過富人區 唯1棟豪宅倖免於難