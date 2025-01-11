新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

白鹿主演的新劇「白月梵星」收視不如「國色芳華」。(取材自微博)

大陸女星楊紫二搭人氣男星李現的古裝新劇「國色芳華」，和另一位人氣女星白鹿 主演的「白月梵星」同日開播，對陣數日後，局勢漸漸明朗化。其中，「國色芳華」開播3天全網播放量破億，收視率穩居衛視收視榜首；「白月梵星」被指觀眾已對仙俠劇審美疲勞，在收視、熱度上均不敵「國色芳華」。楊紫、白鹿兩大90花對決，答案揭曉。

「國色芳華」講述唐代女子何惟芳擅長培育牡丹，在「貪官」花鳥使蔣長揚協助下擺脫不幸婚姻，攜手共創花坊事業，最終投身實業救民，成就佳話。不同於以往的古裝劇，「國色芳華」以獨特的行商角度，呈現出兩人攜手譜寫繁華盛世的大唐傳奇的故事。

這部劇也是楊紫、李現繼「親愛的，熱愛的」二搭CP，開拍之初即受到廣大關注，播出後果然不負眾望，收視登頂，兩人的演技也收到好評。

白鹿、敖瑞鵬主演的「白月梵星」主打凡人少女白爍（白鹿飾）自小尋仙問道，在意外結識極域妖王梵樾（敖瑞鵬 飾）後，共同踏上開啟上古神物無念石之路，為集齊「愛恨殺貪善」五念，經歷種種考驗，一路攜手鬥邪怪、除惡妖志，但整體劇情偏老套，讓不少觀眾「審美疲勞」，成績不如預期。

「國色芳華」是部大女主劇，楊紫表現果然不負眾望，在一場貼身丫鬟玉露墜河身亡的戲中，展現出多層次哭戲，從無助到絕望的情緒轉換一氣呵成，演技封神。李現飾演的「花鳥使」眼神時而慵懶愜意、時而犀利狠絕，也讓觀眾驚嘆。