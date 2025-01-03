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200萬紅包沒譜…吳姍儒2歲兒超會講 嫌吳宗憲「太吵」

記者李姿瑩／台北即時報導
邵大倫模仿蕭煌奇相似度極高。記者吳致碩／攝影
邵大倫模仿蕭煌奇相似度極高。記者吳致碩／攝影

Sandy吳姍儒3日與蕭煌奇、邵大倫、GENBLUE幻藍小熊出席「2025 WE ARE 我們的除夕夜」記者會，一起公布所有卡司名單，預告屆時會有盧廣仲、南韓女團FIFTY FIFTY、選秀節目「SCOOL」總冠軍SEVENTOEIGHT、導師崔榮晙及其所屬舞團TEAM SAME。

吳姍儒3度主持「WE ARE」，她開玩笑說第一次主持生了小孩，第2次又懷孕，這次接到邀約還特別先驗孕，確定沒有3寶。而她至今沒有刻意減重，只是可能因為帶孩子太累，所以看上去有些消瘦。吳姍儒沒有身材焦慮，也懶得理酸民品頭論足，自信表示健康狀態無虞就是最棒的。

現在吳姍儒的大兒子已經快2歲，遺傳了外公和媽媽的特質，表達能力極強，而且已經能說出完整句子，日前還講出成語「東倒西歪」。吳姍儒苦笑：「真的很累，而且我怎麼會生了一個跟我一樣愛講話的小孩，兒子跟我一樣，很會講，我有時還會念他，你怎麼這麼多話呀！」

有趣的是，日前吳姍儒在家看吳宗憲主持的節目，兒子看到就說：「是阿公，太吵了，快關電視。」

至於吳宗憲曾放話「生女兒包200萬」，吳姍儒坦言根本沒拿到，但她還是照樣會包3公分厚的紅包給爸爸，不過吳宗憲包給孫子們的紅包，則是統一由公司總經理處理，因為總經理就是自家女兒。

而邵大倫在記者會上故意戴上墨鏡模仿蕭煌奇，蕭煌奇也跟著附和，說尾牙預算有限的廠商可以找邵大倫。媒體好奇蕭煌奇尾牙演出接到多少場？他語帶雙關笑說：「我看不見，只知道自己每天都在工作，錢進戶頭有多少也不清楚。」

吳姍儒認為健康比減重更重要。記者吳致碩／攝影
吳姍儒認為健康比減重更重要。記者吳致碩／攝影
吳姍儒忙著育兒，比上次露臉又瘦了些。記者吳致碩／攝影
吳姍儒忙著育兒，比上次露臉又瘦了些。記者吳致碩／攝影
幻藍小熊屆時也將在節目中演出。記者吳致碩／攝影
幻藍小熊屆時也將在節目中演出。記者吳致碩／攝影

預算 減重 南韓

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