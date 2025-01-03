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這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

孟耿如香氛店收攤「去歐美闖闖」埋玄機

記者趙大智／即時報導
孟耿如創辦的香氛店暫停營運。圖／摘自臉書
孟耿如創辦的香氛店暫停營運。圖／摘自臉書

黃子佼因持有未成年淫片，去年12月3日一審被判8個月，與他結婚5年育有1女的孟耿如受到波及，夫妻早已關閉臉書，孟的娘家甜點店關門，如今她創立的香氛品牌Théière也公告「由於品牌經營權的轉移」，暫停官網營運、販售。由於提到「想去歐美旅遊闖闖」，似有特別含義。

Théière在2天前發出「重要公告」：「這是一個有點不捨但充滿感激的消息要告訴大家：由於品牌經營權的轉移，我們即將在1/15暫停在官網的營運與販售。未來品牌規劃想去歐美旅遊闖闖，希望未來還是可以再用另一種面貌回來。」並感謝粉絲過去支持。

由於提到「去歐美闖闖」，有敏感網友馬上追問：：「是否指移民？」官網答非所問：「哈哈哈是品牌沒錯呦。」網友不懂接著問：「是指品牌移民瓢是人一起跟著移民？」官網回：「品牌呦。」看來這句歐美闖闖引發聯想，讓人猜測孟耿如一家是否有移民或是先旅遊探點的打算。對此孟耿如經紀人未回覆。

孟耿如在黃子佼一審判決出爐後，在當月也重啟社群，在1周連Po 2幅畫作，雖未留下隻字片語，但光是畫作本身就引來各種解讀，看得出大家很心疼她。而檢方曾為了證明扣案的影片是黃子佼下載，一度要聲請傳喚孟耿如作證。

孟耿如去年底連Po 2幅畫作。圖／摘自IG
孟耿如去年底連Po 2幅畫作。圖／摘自IG

移民 黃子佼 臉書

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