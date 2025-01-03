孟耿如香氛店收攤「去歐美闖闖」埋玄機

孟耿如創辦的香氛店暫停營運。圖／摘自臉書

黃子佼 因持有未成年淫片，去年12月3日一審被判8個月，與他結婚5年育有1女的孟耿如受到波及，夫妻早已關閉臉書 ，孟的娘家甜點店關門，如今她創立的香氛品牌Théière也公告「由於品牌經營權的轉移」，暫停官網營運、販售。由於提到「想去歐美旅遊闖闖」，似有特別含義。

Théière在2天前發出「重要公告」：「這是一個有點不捨但充滿感激的消息要告訴大家：由於品牌經營權的轉移，我們即將在1/15暫停在官網的營運與販售。未來品牌規劃想去歐美旅遊闖闖，希望未來還是可以再用另一種面貌回來。」並感謝粉絲過去支持。

由於提到「去歐美闖闖」，有敏感網友馬上追問：：「是否指移民 ？」官網答非所問：「哈哈哈是品牌沒錯呦。」網友不懂接著問：「是指品牌移民瓢是人一起跟著移民？」官網回：「品牌呦。」看來這句歐美闖闖引發聯想，讓人猜測孟耿如一家是否有移民或是先旅遊探點的打算。對此孟耿如經紀人未回覆。