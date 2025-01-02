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梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

娛樂新聞組／即時報導
梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」，演技獲肯定。(取材自Instagram)
梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」，演技獲肯定。(取材自Instagram)

新年伊始，英國「獨立報」評選出「21世紀60位最佳電影演員」，亞洲指有南韓演員宋康昊和香港藝人梁朝偉上榜，而排名第21的梁朝偉也是唯一入選的華裔演員，名次勝過好萊塢男星湯姆克魯斯、小勞勃道尼、湯姆漢克斯。

「獨立報」在指出，評選最佳演員條件包括，「只考慮電影，排除了電視劇或舞台劇，其次是僅分析2000年以後發行的電影」，所以，許多為影迷熟悉的老演員並沒有在名單內。

據悉，梁朝偉出道超過40年，演過的電影無數，代表作包括「悲情城市」、「阿飛正傳」、「色，戒」、「無間道」等，曾憑藉「花樣年華」獲得坎城影帝、6奪香港電影金像獎影帝、3度拿下台灣電影金馬獎影帝的他，2023年，更獲得威尼斯電影節終身成就獎。

近年，梁朝偉在漫威首部華人英雄電影「尚氣」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）中飾演的「文武」一角，被媒體讚為「漫威史上最好的表演」。

報導中，遼朝為還被譽為「香港電影感性之王」、「擁有足以引發國際衝突的魅力」，排名甚至勝過姆克魯斯、小勞勃道尼、湯姆漢克斯等好萊塢紅星。

至於榜單第一名是已故奧斯卡影帝菲利浦西摩霍夫曼（Philip Seymour Hoffman），亞軍的兩屆奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone），第3名則是3屆奧斯卡影帝丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）。

梁朝偉 奧斯卡 香港

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