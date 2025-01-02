我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區牙買加夜店10人中彈 當時在紀念遭槍殺朋友

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

檢方不服上訴 黃子佼持有2000多部兒少片 恐加刑期

記者蕭雅娟、王聖藜／台北即時報導
藝人黃子佼（中）犯無故持有未成年人性影像罪，遭判刑有期徒刑8月，併科罰金10萬元。台北地檢署證實此案已上訴。（本報系資料照片）
藝人黃子佼（中）犯無故持有未成年人性影像罪，遭判刑有期徒刑8月，併科罰金10萬元。台北地檢署證實此案已上訴。（本報系資料照片）

藝人黃子佼11年前加入「創意私房」會員，購買未成年性影像數量高達2259部，共有兒童、少年35人受害，台北地方法院去年12月3日，依無故持有未成年人性影像罪，判黃有期徒刑8月，併科罰金10萬元(新台幣，下同，約3187美元)。台北地檢署今證實此案已上訴。

北檢指出，日前另查獲黃子佼另涉持有其他未成年人性影像，移送北院審理，但北院未將此部分犯罪事實一併審就，故提出上訴。黃子佼持有未成年性影像案犯罪事實增加，全案至二審判決恐增加刑度。

去年全台MeToo運動，黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警因而搜索黃住家，查扣行動硬碟竟發現大量私密影像，經查黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦給予緩起訴、繳緩起訴處分金120萬元，寫至少1200字悔過書。

檢方職權再議，高檢發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查出更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。

北院去年12月3日宣判，合議庭根據「兩大理由」重判黃子佼，法官認為黃子佼購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。

其次，黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃子佼供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。

黃子佼

上一則

人生低潮再開始 「海角七號」男星改當房仲 近況曝光

延伸閱讀

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲

北院裁定羈押原因：柯文哲自爆要安排陳佩琪和子女出國躲
柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人都到了 等待重開羈押庭

柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人都到了 等待重開羈押庭
川普勝選後刑事官司消失 2025年法律困境仍在

川普勝選後刑事官司消失 2025年法律困境仍在
被判20年 前國足主教練李鐵最後1天上訴「有人夜不能寐」

被判20年 前國足主教練李鐵最後1天上訴「有人夜不能寐」

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33

超人氣

更多 >
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮
從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品

從食品到清潔用品 好市多資深員工激推十項商品
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？