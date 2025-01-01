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趙露思首發聲…千字文控「分手費換自由」 前老闆撇「對她動粗」

娛樂新聞組／即時報導
趙露思流出用湯匙吃飯的視頻。(取材自微博)
趙露思流出用湯匙吃飯的視頻。(取材自微博)

大陸當紅女星趙露思驚傳病倒，目前停工療養中，近日有自稱她好友者爆料，稱趙露思曾在2019年4月遭到前經紀公司老闆辱罵、毆打，再度成為話題。而趙露思在沉默多日後，終於打破沉默在元旦發出長文述說遭遇，坦言自己從5年多前就因遭老闆暴力相向而有憂鬱傾向，並控訴對方拿走巨款才肯讓她離開。

趙露思發了千字文，先是對占用社會資源感到抱歉，她說，自己在2019年時出現抑鬱，找了心理醫生治療緩解情緒緊張，2023年肺炎、肺氣腫等驚醒神經性耳聾，2024年開始出現頻繁乾嘔、眩暈、關節疼、頸椎疼等症狀。

談到被打的過程，趙露思稱，「小時候因為都說我是一無是處的花瓶，校外補習的時候在老師宿舍挨了打，我當時認為學習不好挨打是對的…長大後又挨了打，我當時認為沒試上戲的確是自己的錯，不敢鬧我只想逃，習慣了自己的事情自己處理也沒有跟任何人尋求幫助的習慣，再後來因為作品被認可，感謝大家給的底氣 我才有勇氣說再見了。沒想到，到最後的最後，她拿走巨額『分手費』才只願意停止一哭二鬧三上吊」 。

趙露思還說，此前從來沒有提起過這個病的事情，不想讓生病變成現在所謂的「炒作」不過事已至此就想讓大家更多瞭解。

趙露思發了千字文述說自己的遭遇。(取材自微博)
趙露思發了千字文述說自己的遭遇。(取材自微博)

對此，「銀河酷娛」創始人李煒發長文回應，表示自己已離開經紀公司，也澄清他並未對趙露思動粗。

李煒坦言認識趙露思8年之久，直言2016年簽下趙露思是他文娛生涯中最明智的決定之一。他表示，趙露思不僅是他事業上的合作夥伴，更是他心目中的「妹妹」，強調兩人之間始終保持著互相支持的良好關係。

此外，趙露思經紀公司銀河酷娛日前也終於做出回應，並強調和趙露思之間「工作規劃沒有意見分歧」，但聲明內容卻讓粉絲氣炸，怒喊「解約放人」。

趙露思 關節

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