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郭富城失足踩空 當場跌進機關 巨響嚇壞粉絲

記者梅衍儂／即時報導
郭富城相隔5年在台開唱。記者王聰賢／攝影
郭富城相隔5年在台開唱。記者王聰賢／攝影

郭富城今（27）日起一連3天在台北小巨蛋開唱，他相隔5年來台，演出超級賣力，不過今晚演唱到「分享愛」的時候，他不慎跌入舞台機關，麥克風撞地發出巨大撞擊聲，讓歌迷超級心疼。

郭富城再度攻蛋大秀炫目舞技，開場首唱粵語新歌「EXIT」點出魔幻主題，再登上機械式積木城堡舞台，配合重金打造的裸視旋轉皇宮大門視覺特效，帶領20位舞者演繹歌劇式的「國王的新歌」，隨後在表演「失憶諒解備忘錄」更加碼秀出一段踢躂舞；此外舞力全開、連舞不歇的他更穿插機械舞及招牌的「45度身體傾斜舞技」，讓歌迷看得過癮。

他向歌迷打招呼：「大家好嗎？好想你們，你們有沒有想我？今天看到很多很多台灣的歌迷朋友，還有其他地方來的，5年沒來了，你們還好嗎？5年變化很大，但是我是覺得，很多東西有變化，但我的心沒變過，就愛台灣歌迷的心。」他表示：「曾經我說過，不管我跑到哪裡去，我的演唱會我的音樂一定要跟台灣的歌迷分享，今天一定要做不一樣演唱會的感覺，有點新鮮感，做一些我從沒做過的事。」

或許是太興奮，郭富城在舞台上跳到見血，左手背上冒出血珠，他不以為意擦掉，沒想到稍後他唱到「分享愛」結尾時，一邊舞動腳步一邊往後退，竟不小心踩空，掉進舞台機關，他跌進去時右手還撐了一下地板，不過幸好無大礙。他下一首歌順利現身，繼續載歌載舞。

郭富城透露這次來台開演唱會，太太及2位女兒全都提前飛來台灣為自己應援，並在台北一起度過溫馨耶誕。除了家人專程飛來台北支持外，挾著「舞台王者」魅力來台開唱三天的他還讓許多明星到場朝聖，其中第一天到場的包括林志穎、 賴雅姸、柴智屏、王心恬、王彩樺、周蕙、高宇蓁、林書瑋、蔡詩萍、Ozone都到現場爭睹郭富城開唱風采。

王彩樺（右）帶女兒來朝聖。圖／讀者提供
王彩樺（右）帶女兒來朝聖。圖／讀者提供
郭富城不慎踩空舞台機關。圖／讀者提供
郭富城不慎踩空舞台機關。圖／讀者提供
郭富城載歌載舞。記者王聰賢／攝影
郭富城載歌載舞。記者王聰賢／攝影

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