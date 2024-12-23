我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

人人都有買房夢...巴菲特示警 富人也得留意1事

魏如萱新歌加入兒子聲音藏著愛 親揭「找老公」進度

記者林士傑、中央社╱台北23日電
魏如萱透露目前完全沒人追求。圖／Hit Fm聯播網提供
魏如萱透露目前完全沒人追求。圖／Hit Fm聯播網提供

金曲歌后魏如萱發行第8張專輯「珍珠刑」，今天她參加電台活動分享新歌「惡口」中有加入兒子路易聲音，歌曲聽似惡趣味卻藏著愛；魏如萱更透露兒子慢慢長大，大方上台唱歌樣子讓她很感動。

魏如萱今天到電台宣傳第8張專輯「珍珠刑」，電台準備了聖誕樹，並呼應專輯主題，備有各式各樣銀白色珍珠吊飾讓她掛上，象徵魏如萱一首一首的好歌就像聖誕禮物一樣，陪伴歌迷過暖心聖誕，也祝福魏如萱新專輯大賣，2025年持續發光發熱，像珍珠般驕傲美麗。

由於先前要周興哲幫忙找老公，大家好奇老公進展，她笑說：「私下根本沒聯絡，是講給大家好玩的。」忙著工作的她還要照顧小孩，雖然追求對象沒半位，但她很享受現今狀態。

她表示身邊都是工作人員，加上出門就帶著兒子路易，等於有著天然防護罩，一舉斷送桃花，對於未來對象條件？她認為年紀不是重點，前提是要聊得來、兒子喜歡，若兒子不喜歡，自己可能會試著跟兒子撒嬌「可是我真的很喜歡」，希望得到兒子認同。這次兒子再度獻聲，她說在家練歌期間，順手錄下路易跟唱的聲音，經製作人黃少雍剪輯、混音成為新歌「惡口」。

魏如萱「珍珠刑」專輯名稱引發討論，珍珠的形成是「美與痛苦同時並存」的過程，魏如萱也說：「我的創作也是如此，我的生命亦然」；魏如萱提到，她跟家人、朋友相處總是報喜不報憂，但人生總有不如意時，於是音樂創作成了她發洩情緒出口。

魏如萱首次以唸唱呢喃演繹專輯先行曲「惡口」，歌曲中更驚喜加上師弟吳獻的饒舌及兒子路易的聲音，魏如萱透露在家練歌時兒子路易也跟著唱，就順手錄下路易唱「惡口」與各種聲音的音檔，聽似惡趣味卻充滿驚喜，也藏著愛，這也是路易繼「變形金剛」後再次獻聲。

說起兒子路易，魏如萱分享，路易最近在學校聖誕節活動參與合唱團演出，現在沒有那麼害羞，越來越可以唱solo了，在舞台上唱歌樣子讓魏如萱很感動；之後路易有沒有想要走音樂這條路，她認為隨緣，如果路易把歌唱當成嗜好，那也很棒。

聖誕節

上一則

吳奇隆、劉詩詩婚變燒不停 她終於發聲：全刪除

下一則

金鐘視帝醉後鬧事 爆「酗酒」愧疚搞失蹤背後心酸

延伸閱讀

「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂

「中國爵士樂教父」劉元去世 崔健慟：人間一趟留下美好音樂
肖戰出黑膠專輯 4分鐘狂賣18萬張 銷售額破5000萬

肖戰出黑膠專輯 4分鐘狂賣18萬張 銷售額破5000萬
聯合健保兇嫌獄友 用「燈光、喊叫」隔牆參與新聞直播

聯合健保兇嫌獄友 用「燈光、喊叫」隔牆參與新聞直播
「水手」家喻戶曉…鄭智化隔26年出專輯 63歲現況曝光

「水手」家喻戶曉…鄭智化隔26年出專輯 63歲現況曝光

熱門新聞

劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
趙麗穎出現在央視新聞「夜讀」日曆專欄，誦讀暖心金句。（視頻截圖）

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

2024-12-21 06:30
楊冪(左二)領著郭采潔(右二)、郭碧婷(左一)、謝依霖(右一)組成的「時代姐妹花」走紅毯。(取材自微博)

遲遲不出場？ 楊冪被質疑「紅毯搶壓軸」劉詩詩救火…

2024-12-16 21:30
劉青雲(左二)在「爸爸」中是擁有妻小的幸福家庭。（甲上娛樂提供）

愛兒殺全家 劉青雲「爸爸」難做人 無盡傷痛惹淚崩

2024-12-18 17:39

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此