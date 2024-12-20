討分手費？劉曉慶遭小20多歲前男友街頭堵人 衝突畫面曝光

劉曉慶被爆遭小20多歲前男友街頭堵人。（視頻截圖）

大陸74歲女星劉曉慶10月被爆出疑似婚內出軌，還遭小20歲的前男友控冷暴力分手，但劉曉慶始終沒有回應。近日知名部落客曝光劉曉慶前男友找上門的圖片，前男友在劉曉慶下班時在路邊堵人，衝突畫面曝光再度引發網友熱議。

狗仔「推理君江小宴」曝光影片中，劉曉慶收工後與保鑣和助理一行人在街邊等車，這個時候前男友出現，劉曉慶表情一臉吃驚。

這名戴著帽子、穿著灰色套裝的男子快步上前，直直走向劉曉慶，表示想要和女方溝通協議中需履行的款項；經紀人見狀上前用肩膀阻擋，劉曉慶一臉冷漠沒說什麼，直接指著前男友的方向，一群黑衣人就趕緊將前男友帶到一旁，最後前男友眼睜睜看著劉曉慶與經紀人搭車離開現場。拍下畫面的狗仔還嘆道：「慶奶，一直逃避也不是解決問題的辦法啊」。

劉曉慶曾主演「武則天」紅遍全亞洲，霸氣形象深植人心，沒想到戲裡是女強人的她，戲外私生活也相當精采。劉曉慶前男友也是她的前助理，兩人交往多年，目前對方才38歲，之前還曝光了兩人的聊天紀錄，引來網友關注。