詩經當靈感 「Zy The Way 中庸」成全球第一團

流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」結合東方詩經及西方爵士結合。圖／Zy The Way 中庸提供

流行爵士樂 團「Zy The Way 中庸」結合東方詩經及西方爵士，創作了獨特的「詩經爵士」，可說是全球第一組將東方與西方元素以爵士串連的樂團。

流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」2019年正式成軍，由鋼琴及編曲家 Matthew Fullen、視覺藝術家蔡子雍、主唱 Caitlin、貝斯手林克安、鼓手馬仕函，五位成員所組成。成員皆各有來頭，不僅主唱Caitlin同時身為電台ICRT的DJ，貝斯手Derrick也為安溥、盧廣仲、任賢齊、家家等歌手擔任樂手，視覺藝術家Bruce也曾為「問樂團」團員並曾入圍 金曲獎的「最佳演唱組合」。

不同一般形式爵士樂，「Zy The Way 中庸」將東方的詩經元素加入西方爵士樂，創造了獨特的「詩經爵士」，唱著來自三千年前由孔子集結成冊人們所創作的詩歌，讓爵士樂多了一層神秘優雅的東方古典風格，也在爵士音樂圈打響名號。

主唱Caitlin因父親因緣際會認識了一位研究古文學博士，因此專輯中大部分的古詩詞也都委託對方擔任顧問，讓這些歌曲們變得更加考究，讓Caitlin感謝：「她的分享讓我們可以更投入在歌曲裡！」也提到「 Zy The Way 中庸」一路遇到許多貴人相助。