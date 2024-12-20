我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房地產危機蔓延？從佛州到西岸 共有公寓管理費飆漲

Temu買玩具當禮物 大多被指有安全疑慮

詩經當靈感 「Zy The Way 中庸」成全球第一團

記者梅衍儂／即時報導
流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」結合東方詩經及西方爵士結合。圖／Zy The Way 中庸提供
流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」結合東方詩經及西方爵士結合。圖／Zy The Way 中庸提供

流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」結合東方詩經及西方爵士，創作了獨特的「詩經爵士」，可說是全球第一組將東方與西方元素以爵士串連的樂團。

流行爵士樂團「Zy The Way 中庸」2019年正式成軍，由鋼琴及編曲家 Matthew Fullen、視覺藝術家蔡子雍、主唱 Caitlin、貝斯手林克安、鼓手馬仕函，五位成員所組成。成員皆各有來頭，不僅主唱Caitlin同時身為電台ICRT的DJ，貝斯手Derrick也為安溥、盧廣仲、任賢齊、家家等歌手擔任樂手，視覺藝術家Bruce也曾為「問樂團」團員並曾入圍金曲獎的「最佳演唱組合」。

不同一般形式爵士樂，「Zy The Way 中庸」將東方的詩經元素加入西方爵士樂，創造了獨特的「詩經爵士」，唱著來自三千年前由孔子集結成冊人們所創作的詩歌，讓爵士樂多了一層神秘優雅的東方古典風格，也在爵士音樂圈打響名號。

主唱Caitlin因父親因緣際會認識了一位研究古文學博士，因此專輯中大部分的古詩詞也都委託對方擔任顧問，讓這些歌曲們變得更加考究，讓Caitlin感謝：「她的分享讓我們可以更投入在歌曲裡！」也提到「 Zy The Way 中庸」一路遇到許多貴人相助。

爵士樂 入圍

上一則

王鶴棣迎26歲生日公開「喜訊」：今年我最期待

延伸閱讀

徐懷鈺沒酒量 喝陳昇特調下跪求饒

徐懷鈺沒酒量 喝陳昇特調下跪求饒
加州退休警意外獲麥可傑克森未發行歌曲 遺憾無法公開發行

加州退休警意外獲麥可傑克森未發行歌曲 遺憾無法公開發行
NBA／關鍵時刻詹姆斯又當救世主 湖人1分差驚險退爵士

NBA／關鍵時刻詹姆斯又當救世主 湖人1分差驚險退爵士
金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」

金馬61／許光漢激吻吳君如 黃宣、魏如萱獻唱變「車禍現場」

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
劉詩詩（左）和吳奇隆屢傳婚變。圖／摘自微博

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

2024-12-19 13:24

超人氣

更多 >
這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠

這個身體距離？女星貼與拜登合照引熱議 第一夫人站超遠
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」

失蹤一個多月 夏威夷亞裔女回美首發聲 揭「消失之謎」
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光