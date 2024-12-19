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陳柏霖林柏叡「酒後失態」 無預警濕身嘴對嘴

記者陳慧貞／即時報導
「不如海邊吹吹風」林柏叡（右）意外落水，陳柏霖濕身相救。圖／大川大立提供
「不如海邊吹吹風」林柏叡（右）意外落水，陳柏霖濕身相救。圖／大川大立提供

陳柏霖、林柏叡演出影集「不如海邊吹吹風」，劇中2人「情敵關係」掀起意想不到的波瀾，ㄧ場「海邊救援」橋段，林柏叡意外落水，危急時刻，陳柏霖不顧一切跳入水中將對方救起，並在對方無意識的情況下「嘴對嘴」進行人工呼吸，讓觀眾意想不到的是，陳柏霖在本影集第一個「雙唇相接」的對象是林柏叡，陳柏霖笑喊：「拍的時候真的有點挑戰，我對嘴上去的時候，林柏叡還說『這麼突然？』搞得我們差點笑場！」

兩個大男人一場酒後吐真心話，也讓觀眾看見男人之間幼稚又真誠的友情。導演何潤東說，他刻意讓兩人互動融合了競爭與默契，「我希望展現男性之間有點幼稚又可愛的友情，比如醉酒後的真心話，讓他們用幽默詼諧的互動來呈現，而不是落入煽情套路，觀眾才能感受到他們內心的情感。」

陳柏霖被問如何進入「酒醉狀態」，他打趣說已經忘記拍攝過程，「可能真的醉了吧，哈哈！」

特別的是，陳柏霖以「不如海邊吹吹風」展「劇拋臉」演技，在首兩集擺出帥跩大明星的狂傲姿態，讓觀眾都覺得「太機車」，反轉深情成熟的大仁哥形象，並隨著劇情發展在金門慢慢變得能與人相處、關心身邊人，原本充滿敵意眼神，逐漸放下戒心、連動作都變得更柔和，開始和海風里的新朋友有肢體互動，這樣反差萌面貌，也讓觀眾迅速被圈粉。

何潤東提到這些劇情安排，是為了突顯男主角白引默初到金門的不適應，到逐漸融入當地生活，這是一個重要的成長弧線，他也讚賞陳柏霖在表演上掌握得很自然，不僅沒有讓觀眾反感，反而讓人覺得可愛，這也是他詮釋白引默的獨特魅力所在。」

另外，「不如海邊吹吹風」中，林柏叡和庹宗華飾演父子，表面互動冷漠、內心卻滿是關愛互動令觀眾相當焦急。林柏叡透露，這其實是他與庹宗華的第二次合作，「第一次合作是在《鬥魚》電影裡，他是演學校的教官。那時候沒有太多情感連結，畢竟我們是壞學生嘛，他的戲份就是罵我們。但這次完全不一樣，他飾演我父親，而且角色之間的感情非常深。他其實很愛我，而我也很愛他。」

「不如海邊吹吹風》」庹宗華（左起）、林柏叡和鄭家榆飾演的親切熱情的里長一家人。圖...
「不如海邊吹吹風》」庹宗華（左起）、林柏叡和鄭家榆飾演的親切熱情的里長一家人。圖／大川大立提供
「不如海邊吹吹風」導演何潤東。圖／大川大立提供
「不如海邊吹吹風」導演何潤東。圖／大川大立提供
「不如海邊吹吹風」陳柏霖（左）和林柏叡在一次小酌的聚會後拉近彼此的友誼。圖／大川...
「不如海邊吹吹風」陳柏霖（左）和林柏叡在一次小酌的聚會後拉近彼此的友誼。圖／大川大立提供

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