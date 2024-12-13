沈玉琳變身救援王 記者會「3大尷尬難題」他全破解

沈玉琳（中）率領啦啦隊女孩們闖蕩綜藝圈。圖／東森提供

沈玉琳、張立東、風田與林襄13日出席「女孩好野」第2季人選發布會，原本的班底李多慧與籃籃不見蹤影，被台灣的Yuri陳怡叡、一粒，以及南韓 李雅英、安芝儇、南珉貞、趙娟週取代。沈玉琳薑是老的辣，面對林襄、Yuri和風田被問到敏感問題，他都能出聲協助化解，同時兼顧笑果，成為記者會上的「救援王」。

沈玉琳每年都是演藝圈的尾牙大戶，今年依舊是廠商的最愛，已經接下25場活動。他整個人身材消風，大方分享在2個月內甩油10公斤，體重從8字頭降到68公斤。他說自己減肥方式非常簡單，主要是靠168飲食、超慢跑和減少澱粉及糖分攝取量，3招無痛變輕盈。

林襄日前去看周杰倫 演唱會，因為中途站在椅子上遭到各界撻伐。她今被問到此事，尷尬地直說「對不起」。沈玉琳英雄救美，打斷話題表示她該說的都說過了，「因為怕模糊焦點，就不要再繼續聊這個話題，有相關的想法，她回去會再發文」。

Yuri則是確定要離開樂天啦啦隊，同時還有多名女孩也都不滿出走。她今面對未來出路等相關問題一度語塞，沈玉琳又跳出來解圍，教她一律回答「下個月公布，敬請期待」。