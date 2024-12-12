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大咖偶像「摔出舞台」當場骨折 經紀人超冷血：去表演

記者梅衍儂／即時報導
近藤真彥非常期待來台見粉絲。圖／重星音樂娛樂提供
近藤真彥非常期待來台見粉絲。圖／重星音樂娛樂提供

近藤真彥明年3月與好友野村義男將在台北花漾展演空間舉行一連2天的「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」演唱會，近藤真彥透露此次是他第3次來台，很期待見到來看演唱會的台灣粉絲，更說：「最想逛夜市、吃小吃。」

近藤真彥22年前曾為朋友的飾品店來台站台，當時許下來台開演唱會的承諾，對台灣的印象是東西很好吃。明年第3次來台灣，他說：「希望有機會可以到夜市走走，吃吃小吃。」這次除演唱會外，近藤真彥為回饋Fan Club的粉絲，還會與報名參加的會員一起聚餐，近藤真彥開心地說：「以往從來沒有機會跟Fan Club的粉絲有這樣近距離的互動 ，所以非常期待，我想可以的話，會跟大家分享一些私下有趣的事情。」

「偶像始祖」近藤真彥日前也難得上了日本綜藝節目，對於近期演藝圈男團、女團熱潮，他好奇團體的年輕偶像們會不會想要脫隊單飛，他以自己為例，雖然當年因為戲劇「3年B班金八老師」與野村義男、田原俊彥組成「田野近三人組」，但當時3人並非以組合出道，且3人早有共識要solo出道，他開玩笑說：「當初我是最想solo的。」

回想歌手的日子，近藤真彥表示，曾有一次演唱會上，一開場他就從舞台布景上摔出去，左手就骨折了，忍著痛表演完第一段，回到後台跟經紀人說，沒想到經紀人回他：「沒事！沒有骨折，來吧，去表演。」他又上台演出了一陣子，手痛到不行，只好中斷演出，到醫院急診，經紀人趕到醫院只說：「粉絲還在現場等。」近藤真彥敬業的再度回現場，完成1個半小時的演出。

近藤真彥笑說：「那時候同時還有電影拍攝，手骨折，我想應該不能拍了吧。」結果經紀人竟然回他：「沒事的，電影那邊已經設定，你是跟人吵架手骨折，所以三角巾包著手也可以演出。」

「MASAHIKO&YOSHIO in 台灣 2025」是近藤真彥與相交超過40年的麻吉野村義男首次在台灣搭檔演出， 2025年的巡演從1月起於日本大阪、福岡、名古屋、東京、沖繩展開9場公演，最後一站將來到台灣，也是兩人巡演以來唯一的海外場次，於3月1日、2日在台北花漾展演空間舉行，大家有機會看兩人在台上表演近藤真彥的成品曲「悠然銀光中」（ギンギラギンにさりげなく）、和「夕陽之歌」（夕焼けの歌，即風中的承諾），近藤真彥也很期待地說：「這次是跟小義(野村義男)一起，特別準備了很多動感的歌曲跟大家一起歡樂。」

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