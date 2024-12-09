「不夠善良的我們」有第二季？導演徐譽庭鬆口了
台灣大哥大MyVideo公布2024年全年度影音排行榜，2024年MyVideo每月活躍用戶數較去年同期成長29%，付費用戶數較去年同期成長近3成。台灣原創節目內容更是鶴立雞群，7月底才推出的「上船了各位！」，喚醒觀眾的熱血魂空降節目館冠軍。實境節目大受歡迎，在台灣大哥大MyVideo跟播的「花甲少年趣旅行」穩居第二，「飢餓遊戲」霸佔第三。
被問到若有第二季的體能挑戰，不限主題想推薦誰來挑戰？KID立刻毛遂自薦並早就有盤算，「我要推薦我自己，主題就是減肥變成超壯男！」胡宇威還划不夠，竟想自我挑戰60小時不輪班或上戒護船休息，全程划獨木舟一路衝到終點，「這樣的挑戰性更大，光想就很刺激。」瑞瑪席丹也沒有在怕，許願下一季能有高空跳傘或賽車，「不管是拿到證照自己跳，或是跟專業人員一同跳傘，我都很想嘗試，而賽車不論是F1或其他車輛競速的類型，有速度感的駕車活動我也很想挑戰！」
戲劇類則由徐譽庭執導的「不夠善良的我們」奪冠，導演徐譽庭對此表達感謝，至於不少網友好奇「不夠善良的我們」有沒有機會推出續作，例如深入刻畫簡慶芬（林依晨 飾演）與老公何瑞之（賀軍翔 飾演）如何修復婚姻與愛情？徐譽庭透露目前沒有第二季的規劃，「我想把最後的答案留給每一個正在自己的生命旅程上努力的簡慶芬和何瑞之，去探索、去經營、去珍惜。」
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