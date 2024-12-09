「不夠善良的我們」有第二季？導演徐譽庭鬆口了

「上船了各位！」堪稱是今年最硬的實境節目。圖／台灣大哥大MyVide提供

台灣大哥大 MyVideo公布2024年全年度影音排行榜，2024年MyVideo每月活躍用戶數較去年同期成長29%，付費用戶數較去年同期成長近3成。台灣原創節目內容更是鶴立雞群，7月底才推出的「上船了各位！」，喚醒觀眾的熱血魂空降節目館冠軍。實境節目大受歡迎，在台灣大哥大MyVideo跟播的「花甲少年趣旅行」穩居第二，「飢餓遊戲」霸佔第三。

被問到若有第二季的體能挑戰，不限主題想推薦誰來挑戰？KID立刻毛遂自薦並早就有盤算，「我要推薦我自己，主題就是減肥變成超壯男！」胡宇威還划不夠，竟想自我挑戰60小時不輪班或上戒護船休息，全程划獨木舟一路衝到終點，「這樣的挑戰性更大，光想就很刺激。」瑞瑪席丹也沒有在怕，許願下一季能有高空跳傘或賽車 ，「不管是拿到證照自己跳，或是跟專業人員一同跳傘，我都很想嘗試，而賽車不論是F1 或其他車輛競速的類型，有速度感的駕車活動我也很想挑戰！」