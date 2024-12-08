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「長相思」男星開唱 被揪出在台上做「這件事」…網罵噁心登熱搜

娛樂新聞組／即時報導
在台上勁歌熱舞的檀健次，被發現偷偷隨地吐口水。(取材自微博)
在台上勁歌熱舞的檀健次，被發現偷偷隨地吐口水。(取材自微博)

憑藉電視劇「長相思」中相柳一角打開知名度的大陸男星檀健次，近日在各地展開巡演，日前來到深圳場，卻被眼尖網友發現，在台上勁歌熱舞的他，竟偷偷隨地吐口水，讓不少人看了大呼「噁心」，「檀健次舞台吐痰」也立刻登上熱搜。

從網友曬出的動態畫面可見，染著藍色頭髮的檀健次當天穿著一身亮片裝，相當帥氣。開唱時，他還特地含了根棒棒糖，幾個動作之後才將糖果用力丟在地上，舞台效果讓觀眾嗨爆。不過，有眼尖網友發現，他在動作切換間，竟然在舞台上飛速朝旁邊吐口水，這個動作震驚不少人，迅速引發熱議。

不少網友直呼「離譜」、「太不衛生了」，「一直說要尊重舞台，這哪是尊重舞台的表現」。

不過，隨即有當天也在現場的粉絲出來緩頰，稱他當下其實是將口中的棒棒糖吐掉，並不是「吐痰」，這個動作應該只是舞台效果。但另有網友指出，澄清影片看起來跟疑似吐痰的片段明顯不太一樣。

還有粉絲表示，「吃個棒棒糖都要被審判，真的無語了」、「不過是為了舞台效果」、「現在吃棒棒糖自由都沒有了？造謠張口就來」。

據悉，男團出身檀健次因演出「長相思」、「獵罪圖鑑」、「很想很想你」等劇，人氣直線飆升，演技也漸漸受到關注。

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